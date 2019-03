Minnen från förr: Vad blev det av länets gamla rockhjältar?

Vi tog en näve bilder på lokala rockband från tidigt 90-tal ur en mapp i ÖP:s arkiv och försökte ta reda på hur de lät och vad som hände med banden och deras medlemmar. Det här är vad vi fick fram.

Mercenary Mustangs kallade de sig, ett band som ÖP 1990 kallade "Jämtlands intressantaste rockband". Bandet hade höga ambitioner att döma av intervjuer i ÖP, men mer än en spelning i P3 Live och en låt på samlingsalbumet "Nordic Sounds Vol. 2" blev det inte innan de splittrades 1993. Fem av Mercenary Mustangs låtar finns på Spotify.

Så här såg det ut när bandet återförenades för en spelning 2009.

Freeze var ett dansband som ÖP skrev om i november 1990. Medlemmarna ville bort från dansbandssvängen och spela rockigare musik. På kvällarna skulle de dock vara husband åt Heimkokerevyn och det var där Patrik Zackrisson fick en första smak av revylivet som sedan skulle göra honom till revykung i Östersund. Någon musik från Freeze har varit svårt att hitta på internet men låtar med Patrik Zackrisson, Lena Ljung och Ulrik Arturén finns på Spotify.

En låt med Lena Ljung från 2019.

Mångalen vann tävlingen Rockrullen 1989. Sångerska i bandet var Anne-Lie Persson som numera bor i Holland. Hon har släppt flera skivor som du hittar under hennes namn på Spotify.

Anne-Lie Persson från senaste skivan.

Gitarristen Morgan Nordbakk tog en annan musikalisk sväng och spelade med Aeon ett par år.

Per Björling har fortsatt musikkarriären – bland annat i Allsång på Skansen-orkestern och som medlem i Orups band under Viva La Pop-föreställningarna.

Brunflobandet Inzight hade stora ambitioner när de intervjuades i ÖP 1989. De satsade på att få skivkontrakt, en satsning som inte lyckades. Men bandet lever fortfarande med originalmedlemmarna Peter Eriksson och Mikael Stålberg kvar. Man kan se och lyssna på hur de låter nu på http://www.inzight.se/

Så här kunde Inzight låta då.

Även bandet Backstreet Blue hade stora ambitioner när de 1989 fotograferades på Stortorget i Östersund. Bandet skulle hårdsatsa och var aktuella med låten "How do I" på P 4-toppen. Bandet splittrades dock och ett par år senare dök några medlemmar upp i bandet Magic. De finns på Spotify.

Så här lät Magic 1994.

1991 publicerade ÖP en artikel om Tuvan band, vars tidigare namn var Fetare än Tuvan band. Ur det bandet uppstod senare länets kanske mest kända coverband – Smalare än Thord. De finns på Spotify och kan även höras på diverse afterski, Yror, kryssningar och after works. Jens Comén spelar i Hoven Droven, också på Spotify.

En låt med Hoven Droven från 1995.

Efterdropp kallade de sig, ett gäng bluesspelande män i 40-årsåldern som ÖP skrev om i mars 1991. Flera av medlemmarna bildade sedan bandet Rockbandet. Pelle Höglund blev författare och har släppt ett par musiksagor för barn, finns på Spotify.

En av Pelle Höglunds många barnlåtar.

"Länets enda industrirockare" var rubriken i ÖP i april 1991 när bandet Abnormalized intervjuades. Abnormalized kom från Strömsund och spelade in ett par kassetter.

Ett par av gruppens demos finns på Youtube.

Celeborn hette bandet som ÖP 1991 tyckte skiljde ut sig från övriga band i Östersund eftersom de spelade death metal. Celeborn kan man höra på Spotify på samlingsskivan Metal North.

Jörgen Bylund fortsatte med musiken i bland annat Sanctification och Defaced Creation. Han är med på de förstnämndas skiva "Misantropic Salvation" och de sistnämndas "Serenity in Chaos", båda finns på Spotify.

Magnus Sahlgren har spelat med Dismember på skivan "Hate Campaign" och med Lake of Tears på skivorna "Black Brick Road" och "Moons and Mushrooms", båda finns på Spotify.

Niklas Gidlund har spelat Bulletsize, finns ett gäng skivor på Spotify men också med punkbandet Avd 5/Avdelning 5

1991 vann bandet Kyss tävlingen LT-rocken. Sångaren Anders Eliasson sa efter finalen att "Vi börjar med tingshuset ... sedan är framtiden lagd". För honom innebar det bland annat att bli medlem i after ski-specialisterna Marmeladorkestern. De finns på Spotify om man vill lyssna.

Marmeladorkestern på after ski i Åre 2018.

Olle Lindqvist, ättling till Lindqvistarna, har bland annat spelat med Åsgård band.

Tres Hombres, från Järpen, bildades 1983. Från början som en parodi på ZZ Top med namnet ZZ Flop, men när medlemmarna började få egna musikidéer bytte man namn. Fortsatt influerade av ZZ Tops musik tog man namnet efter en av gruppens skivor.

I maj 1991 berättade ÖP gruppen var död och begraven. Gitarristen Janne Berglund tappade lusten när den andre originalmedlemmen Mats Grip slutade 1990, vilket innebar jobbiga resor till Östersund för att repa med nya medlemmar.

Men döden var bara tillfällig. 2016 uppstod Tres Hombres upp igen, turnerade med Takida till exempel, och den här låten dök upp på Youtube.

Den 23 mars i år spelar de dessutom i Verdal, när bluesklubben där har årsmötesfest.

The Bartenders hette ett band som ÖP skrev om i november 1990. Namnet kom sig av att medlemmarna jobbade, eller hade jobbat på G III i Östersund.

Några kvarlämnade spå av The Bartenders har inte kunnat hittas men ett par av medlemmarna har fortsatt på den musikaliska banan.

Samuel From spelar i coverbandet Treokomp Allstars.

Och Andreas From är med i gruppen Det är kärlek. De finns på Spotify.

Pride hade stora planer när ÖP träffade dem 1989. De hade spelat in en singel som skulle släppas i hela Skandinavien.

Men skivbolagsstrul ställde till det med singelsläppet och en demo som Pride spelade in blev det aldrig något av innan de splittrades 1991.

Men 2008 såg Prides demo åter dagens ljus och en cd släpptes. De låtarna finns på Youtube och så här kunde det se ut och låta när Pride spelade in en video 1989.