Nu får Östersundselever gratis mensskydd: ”Jättekul att ta det här beslutet”

Det var efter ett initiativärende från Socialdemokraterna som frågan kom på tal. I sin skrivelse påtalade de att tjejer varje år lägger cirka 1 500 kronor på menstruationsskydd, och att den summan för många inte är obetydlig.

Att erbjuda mensskydd till gymnasie- och grundskolelever skulle göra en stor skillnad för många, för en förhållandevis låg kostnad för samhället, framfördes vidare.

I dag erbjuds elever vid Östersunds grundskolor ett begränsat antal fria mensskydd vid behov till de som efterfrågar det. Samma sak gäller Jämtlands gymnasieförbunds två skolor i kommunen, där det även går att köpa skydd i anslutning till cafeteriorna.

Socialdemokraternas initiativärende har nu utretts och även kommunens tjänstemän är positiva. Gratis mensskydd skulle vara ett ”viktigt steg för ökad jämställdhet” står det i ett utlåtande. Det bedöms även bidra till att bryta tabun kring mens samt att ”normer i samhället som baseras på en ojämlik maktstruktur mellan könen utmanas.”

Dock så bedömer man att det är svårt att på förhand beräkna både behov och tillvägagångssätt, och därför kommer en engångsbeställning till kommunens grundskolor att genomföras till att börja med. Det beslutades under tisdagens kommunstyrelsesammanträde.

– Att göra det här i grundskolan är jättebra. Att hitta formerna för hur det ska fungera är det viktiga just nu, och framförallt kunna säkerställa möjligheten för alla att få de skydd som de behöver. Det känns jättekul att ta det här beslutet, säger kommunalrådet med ansvar för skolfrågor, Pär Löfstrand (L).

Socialdemokratiska oppositionsrådet Niklas Daoson gläds åt att hans partis initiativärende röstats igenom. Ett initiativ som från början kommer från S-gruppen i Vaplan, Krokoms kommun, och som lagts fram i samtliga länets kommuner.

– Det är superroligt att vi fick ett så välvilligt bemötande på det, säger Niklas Daoson (S).

– Det är uppenbart att det här är något som har efterfrågats och något som vi inte riktigt snappat upp behovet av.

I förslag till beslut låg ett kostnadstak för engångsbeställningen på cirka 84 000 kronor. Detta tak plockas bort för att ge kommundirektören friare tyglar om det skulle vara så att kostnaden blir högre än så.

– Om det är 15 eller 20 000 till, så may it be. Det viktiga är att vi hittar formerna för att det ska fungera, säger Pär Löfstrand.

Försöket ska utvärderas under nästa år och sedan ska man fatta beslut om det är något som går att införa långsiktigt med start höstterminen 2022.