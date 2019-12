Nu hänger nyöppning av gruva på Västerbotten – de flesta myndigheter säger ja till Stekenjokk och vinteröppen Vildmarksväg

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tidigare bestämt sig för att säga ja till Vilhelmina Minerals ansökan om bearbetningskoncession i den gamla Stekenjokk-gruvan.

Men efter nya turer och kompletterande uppgifter, som Västerbotten har krävt in, har länsstyrelsen i Jämtland fått en ny chans att tycka till.

Och de tycker fortfarande att det är acceptabelt med nyöppnad gruva.

Det gjorde de inte tidigare när ansökan gällde brytning året runt och i ett större område med anrikning och avfallsuppplag. Då ansåg myndigheterna att rennäringen skulle lida för stor skada. Bergsstaten sa definitivt nej 2014 efter länsstyrelserna inställning och sedan låg ärendet nästan fyra år på regeringens bord.

Under den tiden hann Vilhelmina Mineral ändra hela sitt projekt. Nu ansöker de på nytt om att få bryta endast vintertid när renarna inte är på plats och att sedan transportera malmen med koppar och zink till Norge.

Strömsunds kommun är positiva till de nya planerna, liksom Vilhelmina och länsstyrelsen i Jämtland som nu för andra gången säger ja.

Berörda samebyar säger dock nej. Trafikverket tänker sig att hålla Stekenjokkvägen öppen under vintern för de mellan 25 och 30 fullastade 60-tonslastbilar med släp per dygn som ska passera Stora Blåsjön och därifrån in i Norge.

Återstår gör nu endast länsstyrelsen i Västerbotten som var de som ville se kompletteringar från bolaget.