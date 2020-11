Nu kommer vintern – mer snö på väg: ”Man kan tycka att det är dags nu”

Enligt meteorologen Maria Augutis, meteorolog på Stormgeo, så har det snöat i stora delar av Jämtlands län under natten till torsdag.

– I Åre kommun har snöfallet från natten dragit över och solen kikade fram under dagen. Till kvällen så kommer det in nya snöbyar med kyliga nordvästliga vindar som kan tillta natt mot fredag.

På fredagsmorgonen kan en del av snöbyarna finnas kvar och utmed dagen kommer solen kika fram igen.

– Det ser ut som att eftermiddagen kan bli rätt solig, säger Maria Augutis.

Temperaturen kommer under fredagen att ligga på minussidan, som allra varmast blir det runt någon enstaka minusgrad. Den kyliga vinden kommer, enligt Maria Augutis att avta något under fredagseftermiddagen.

– Under början på helgen så kommer ett nytt nederbördspaket in, framför allt under lördagsmorgonen. På söndag väntas ytterligare en del snöbyar, men något mildare temperaturer. Kort och gott är det mer snö på gång, informerar Maria Augutis.

– Det har varit en extremt mild november, så man kan tycka att det är dags nu med lite vinter, konstaterar hon.