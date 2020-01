Nu öppnar Regnbågens förskola: ”Barnen är helt lyriska”

Arbetet med att anpassa lokalerna för förskoleverksamhet har pågått under hösten och nu kan man ta emot barn. Regnbågens förskola är en tillfällig verksamhet för att täcka behovet av förskoleplatser som finns i kommunen. Lokalerna på Åre Continental Inn hyrs under en period på tre år. Under måndagen fick fyra barn smygstarta inskolning på förskolan.

– Vi har haft en liten filial på Fjällbackens förskola eftersom startdatumet sköts upp. Så barnen som har gått där har smygstartat här i veckan, berättar Caroline Klintenberg, rektor på Regnbågens förskola. Hon har tidigare arbetat som rektor i andra delar av Sverige och senast som kvalitetskontroller på barn- och utbildningskontoret på Åre kommun, en tjänst som hon kommer att dela med rektorstjänsten framöver.

Enligt henne var det inga som helst problem för barnen att börja på en helt ny förskola, snarare tvärtom.

– Barnen är helt lyriska och jätteglada. Vi har ju våra pedagoger som har jobbat med dem på Fjällbacken som är här nu. Sedan har vi ny personal som har fått varva för att lära känna barnen ordentligt, fortsätter hon.

Under nästa måndag fortsätter inskolningen för ytterligare 16 barn. Sedan kommer förskolan att växa allt eftersom med nya inskolningar i februari och mars.

– I vår är det mestadels barn födda 2018 som kommer till Regnbågens förskola samt några barn födda 2017, 2016, 2015 och 2014.

Personalen som kommer att arbeta på förskolan består av en rektor samt barnskötare och förskollärare.

– Det är jättehäftigt eftersom jag har varit med från början och gått runt här med Årehus och berättat vad vi behöver göra för att anpassa lokalerna för den här verksamheten. Allt är superfint och det känns jättekul.

Förskolan har även anställt en måltidspedagog till mottagningsköket. Måltidspedagogens uppdrag är att bereda frukost, lunch och mellanmål samt skapa en lugn och trivsam miljö. Frukost och mellanmål tillagas av måltidspedagogen på plats. Lunchen kommer från ett av kommunens tillagningskök i Åre.

Den officiella invigningen kommer att ske i mars.