Nu ska ekobrottshärvan upp i rätten – så kan du följa rättegången mot Daniel Kindberg

Det var under april 2018 som Daniel Kindberg och två andra personer greps misstänkta för inblandning i ekonomisk brottslighet. Händelsen fick riksintresse och det skulle senare visa sig att Ekobrottsmyndigheten inlett en utredning där man misstänkte de tre männen för att tillsammans genom osanna fakturor fått Östersundshem, Peab samt ett dotterbolag till Peab att betala mångmiljonbelopp till en av de misstänktas bolag i Sollefteå. Pengar som sedan misstänkts ha gått till fotbollslaget Östersunds FK, där Daniel Kindberg tidigare var ordförande.

Den 10 december 2018 meddelade åklagaren Niklas Jeppsson att åtal väcks mot Daniel Kindberg, Sollefteåföretagaren och Peabmannen. Först planerades rättegången att starta i april i år, men den sköts upp när företagaren från Sollefteå hänvisade till ny bevisning. Han menade att utländska företag utfört jobb på Stadsdel Norr i Östersund. Något som åklagaren menar är motbevisat sedan företrädare för de utpekade företagen har hörts av polisen och nekat till att de utfört jobb åt Sollefteåföretagaren.

Nu ska saken avgöras i rätten. På torsdag 5 september med start klockan 09.00 börjar rättegången i Härnösand. Förhandlingen sker där eftersom Sollefteåföretagaren är den som först anhölls i målet och Ångermanlands tingsrätt är närmaste domstol.

– Den misstänkta ekobrottshärvan kring Östersundshem, byggföretaget Peab, ÖFK och tidigare ordföranden Daniel Kindberg har satt djupa spår hos många. Sedan uppgiften om ekopolisens razzia kom har det nyhetsmässigt varit ett dramatiskt år i Östersund och Jämtland, säger Hans Lindeberg, chefredaktör för Östersunds-Posten.

Rättegången är planerad att pågå under tretton dagar. Utöver det har man reserverat två extra dagar ifall rättegången drar ut på tiden. Östersunds-Postens reportrar Linda Hedenljung och Per Arnsäter har följt och rapporterat om händelseutvecklingen sedan gripandet i april 2018. De båda kommer att vara på plats i Härnösand under hela rättegången.

– Många frågor återstår. Förhoppningsvis kommer en hel del besvaras under rättegången. För oss är det viktigt att reda ut så mycket som möjligt för våra läsare. Därför kommer vi ingående följa rättegången på plats, säger Hans Lindeberg.

Så rapporterar ÖP från rättegången:

Genom ÖP kommer du kunna följa rättegången i en direktrapport som är aktiv under alla rättegångsdagar. Där kommer du även kunna ställa frågor till Per Arnsäter och Linda Hedenljung som befinner sig i rättegångssalen. Efter varje rättegångsdag kommer vi publicera en sammanfattning av dagen på op.se och i tidningen dagen efter. Vid större händelser kommer du även kunna ta del av våra livesändningar på op.se.

Följande dagar pågår rättegången:

Torsdag-fredag 5-6 september.

Måndag-tisdag 9-10 september.

Måndag 16 september.

Torsdag-fredag 19-20 september.

Måndag-torsdag 23-26 september.

Måndag 30 september och tisdag 1 oktober.

Två dagar är avsatta som reservdagar: fredag 27 september samt fredag 4 oktober.