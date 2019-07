Nu släpps etapperna för O-ringen 2021: "Helt platt är det inte"

Trillevallen, Ånn och Åre Björnen kommer vara huvudakter för O-ringen i Åre 2021. Det meddelades under tisdagens presskonferens med Trillevallens skidparkering som kuliss.

– Om ni blundar och tänker att ni tittar ut här om två år och en vecka, då kommer det vara väldigt mycket folk här. Då är det nämligen dags för den första etappen för O-ringen i Åre 2021, säger O-ringens marknadsansvarige Niclas Lidström.

Trillevallen kommer att vara arena för etapp ett och två. Här utlovas både fjällnära terräng och kalfjäll.

– Här har vi fått det som orienterarna verkligen har efterfrågat. De kommer att få möjlighet att springa på kalfjället. Vilket är fantastiskt för oss jämtar och något som är otroligt exotiskt för övriga svenskar och övriga orienteringsvärlden, säger projektledare Martin Olsson.

– Det är vi jätteglada att lyckats få till, fortsätter han.

Men terrängen kommer även med vissa utmaningar, dels att det inte finns orienteringskartor för området, och dels antalet höjdmeter som fjället erbjuder.

– Vi har valt bort en del områden på grund av att de är för kuperade. Vi har valt områden som har en rimlig kupering. Helt platt är det inte, säger Magnus Johansson, tävlingsansvarig för O-ringen i Åre, samt ordförande i Åre Orienteringsklubb.

Det var för två år sedan som det stod klart att Åre blir värdkommun för O-ringen 2021. Detta med stöd från både jämtländska och norska orienteringsklubbar. Orienteringsveckan innefattar sju tävlingar inom tre grenar och brukar locka deltagare från cirka 40 länder. I orienteringsvärlden liknas O-ringen med Vasaloppet, fast fem dagar i sträck. Något som projektledaren Martin Olsson tror kommer kräva mellan 1 000 och 1 200 funktionärer. Tävlingen har körts i liknande terräng i Sälen under 2008 och 2016, men även Åre verkar skapa intresse. När O-ringen själva släppte nyheten märkte de av hög trafik in på hemsida och sociala medier.

– Det har aldrig varit så många som har varit inne och läst och kommenterat, någonsin, säger Niclas Lidström.

Efter de två första etapperna står en vilodag på schemat, eller i alla fall för motionsklasserna. Den tredje dagen innebär stadssprint i Åre by för elitklassen.

– Eliten får inte springa i Ånn, men istället får de springa inne i Åre by, säger Magnus Johansson.

Tävlingen kommer att gå på kvällstid och är lite av publikmagnet enligt Magnus Johansson som även utlovar höga hastigheter.

– Man hinner knappt se när de stannar vid kontrollerna. Det är en otroligt häftig upplevelse. Det är en publikgrej utan dess like, Magnus Johansson.

Den tredje etappen är stationerad längre västerut, i byn Ånn. Här utlovas löpning på sandåsar men också i skog som påminner om fjällnära terräng samt stora öppna myrar.

– Arenan i Ånn ligger med hela jämtländska fjällvärlden som fond. Det kommer bli fantastiskt, säger Martin Olsson.

O-ringen kommer att avslutas med etapp fyra och fem med arena i Åre björnen. Det är här den traditionsenliga jaktstarten kommer att gå.

– Där kommer det att vara en medeldistans fjärde dagen. Innan allt avslutas på Åreskutans östra kant, säger Martin Olsson.

Logistiken har varit svår nöt att knäcka för tävlingsledningen. Det är många som ska få plats då ett O-ringen enligt tävlingsledningen omfattar mellan 15 000 och 25 000 deltagare.

– Det är trånga fjälldalar och det finns ytterst lite ytor. Så att få det att funka praktiskt är och kommer vara en utmaning, säger Martin Olsson.

Det är busstransporter som gäller för både tävlande, funktionärer och publik.

– Att ta bilen till tävlingarna, varje enskild deltagare, det är inte ett alternativ. Det är gemensamma transporter som gäller, säger Martin Olsson.

Någon gemensam camping kommer det inte att bli för Åredalen, utan här vill O-ringen nyttja de turistboenden som finns. Ett liknande upplägg som när tävlingen gick i Sälen.

– Vi kommer att nyttja all den bäddkapacitet som finns, säger Martin Olsson.

Hur mycket myrlöpning kommer det att bli?

– I och med att vi är i fjällterräng så kommer det naturligtvis att bli i anslutning till myrar vilket vi ska hantera på rätt sätt. Det är inga problem att springa i myr, men vi måste hantera det i banläggningen så att det inte blir slitage. Framförallt att deltagarna får en härlig upplevelse. Det är klart att det kommer bli en del myrmark, som det alltid är på orientering, säger Martin Olsson.

FAKTA: O-ringen

Startade 1965 i Skåne

Genomförs årligen under sista veckan i juli, 2019 går tävlingarna i Kolmården

Består av sju tävlingar inom tre grenar

Planeras under fyra år och genomförs med hjälp av 75 000 ideella arbetstimmar från lokala orienteringsföreningar

Orienterare från cirka 40 länder deltar årligen

1989 avgjordes O-ringen i Östersund, då var det 18 609 personer som deltog

Funktionärsklubbar för O-ringen i Åre

Frol IL, Frösö IF, Fältjägarnas IF, Järpens SK, OK Skøynar, OK Storsjön, SK Freidig, Stjørdals-Blink Orientering, Wing OK, Åre OK och Östersunds OK