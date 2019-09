Nu trivs Stina i staden hon lämnade 2016: ”Jag tyckte inte att Östersund var bra för mig som ung hbtq-person”

– Vi är alla förväntansfulla. Det är alltid mycket känslor under Pride. Det är både lycka och allvar, säger 24-åriga Stina Boström från Östersund.

I våras valdes hon till ordförande för RFSL Östersund som omfattar Jämtlands län.

RFSL står för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Att de självklart ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället.

Homosexuella dras till, och kan bli kära i, personer som har samma kön som en själv. Bisexuella attraheras av olika kön. Transpersoner uppfattar ofta att de är födda i fel kropp.

Att vara queer förklarar Stina så här:

– Det är ett paraplybegrepp som kan handla till exempel om att man inte vill placera sig i ett fack. Men det kan också handla om identitet och förhållningssätt.

Stina benämner sig själv som queer, och bisexuell.

– Jag dras mest till kvinnor. Men jag har även varit kär i män.

Hon är uppväxt i en frikyrkofamilj där pappans jobb som pastor ledde till att den fyra personer stora familjen flyttade en del. Det var från Lycksele där Stina föddes, till Sundsvall, Göteborg och till Östersund när hon var 14 år gammal.

Under uppväxten tänkte Stina inte så mycket på sin eller andras könstillhörighet. Det var självklart att hon var en tjej som gillade pojkar.

– Jag var en riktig killtjusare när jag var liten.

Att hon exempelvis när hon tittade på sagofilmer alltid tyckte att det var prinsessan som var snyggast och attraktivast var inget hon funderade över.

Hennes första pojkvän, när hon var 11 eller 12 år gammal, satte ord på det hela:

”Stina, du är ju mer lebba än du är hetero. Du ser tjejer innan jag ser dem”, återberättar Stina.

– Men jag önskar att någon vuxen hade sagt till mig i tidig ålder att ”det spelar ingen roll vem du blir kär i”.

Stina säger att det var svårt att som queer leva i en frikyrklig familj, men att de övriga i den finns kvar för henne.

– De accepterar mig.

Däremot längtade hon allt mer bort från Östersund.

– Jag tyckte inte att Östersund var bra för mig som ung hbtq-person.

Och hon flyttade i maj 2016 till Göteborg.

– Jag kände mig mer inkluderad där till exempel när jag gick på stan och höll en annan kvinna i handen. Det var öppet.

Samtidigt bodde Stinas närmaste vänner kvar i Östersund, och när hon i början av 2017 hälsade på så ledde snabbvisiten till en återflytt.

– Jag kände att det är här jag hör hemma.

– I stället för att klaga på politikerna kände jag att jag ville försöka förändra Östersund till en mer öppen stad, så att jag och andra hbtq-personer kan känna oss hemma här.

Stina kom också fram till att hon kunde bidra till att nå målet om ett större samhälleligt tillåtande utan att gå med i något politiskt parti. Det blev ett aktivt engagemang i RFSL Östersund.

RFSL där hon och andra träffas och lär känna varandra, har kaféer och andra aktiviteter, beskriver hon som något av en familj, som ger tryggget.

Hon och andra i RFSL-styrelsen föreläser regelbundet i skolor. Och hon talar med värme om de unga.

– Barnen i dag är så kloka. Kärlek är kärlek för dem.

Men livet som hbtq-människa är långt ifrån en dans på förståelsens och respektens blomsterängar.

– Det finns alltid folk som trycker ner hbtq-personer och hatar oss. Det finns till och med de i vår riksdag som ibland verkar vilja gå tillbaka i tiden vad gäller våra mänskliga rättigheter.

Temat för årets Prideparad är frihet. Det uttrycks som ”marching for those who can´t”, att gå för dem som inte kan – i Sverige och i omvärlden.

– Vi går för de hbtq-personer som har dödats, fängslats, torterats, misshandlats, våldtagits och hotats på grund av att andra människor inte accepterar deras sexuella läggning.

Stina Boström hoppas att årets Prideparad når upp till och slår fjolårets rekordeltagande på 5 000 människor.

Till skillnad mot på andra håll i landet där Prideparaderna och -dagarna ofta är under sommaren så har man i Östersund valt mitten av september – bland annat för att nya studenter då börjat på Mittuniversitetet.

– Välkomna. Här får ni stanna. Åk inte som jag gjorde, säger Stina Boström.

Festivalen Östersund Pride inleds på fredagen med bland annat Regnbågsmässa i Gamla kyrkan. På lördagen efter paraden är det fest med fritt inträde på Gamla Teatern med uppträdande av den rappande svenska transpersonen Mandy Rich, och med dans till coverbandet ”Fruntimmerz”.

Innan festivalen är över på söndag eftermiddag har det också varit föreläsningar och diskussioner, och under under fredagen visning av ”En armé av älskande” på Bio Regina.

I filmen medverkar bland andra trubaduren från proggtiden på 1970-talet, Jan Hammarlund, som skrev och sjöng låtar som ”Ville” och ”Jag vill leva i Europa”.

Jan Hammarlund finns på plats för att prata om filmen och om hur det var att vara öppet homosexuell under 1970-talet.

Läs mer:

I förfjol deltog närmare 2 000 personer i Prideparaden i Östersund.

I fjol var det fler än dubbelt så många.