Ny gång- och cykelväg byggs i Strömsund i vår – samtidigt renoveras Strömsundsbron

Bakom båda projekten står Trafikverket eftersom det är statliga vägar som berörs. Projekten kommer att påverka trafikanter under arbetets gång som för Strömsundsbron kommer sträcka sig över två år.

Gång- och cykelvägen som ska byggas längs väg 345 mellan Strömsund och Ulriksfors blir 3,5 kilometer lång. Det här är en sträcka som dagligen trafikeras av ett hundratal fotgängare och cyklister som hittills inte haft en särskilt trygg trafikmiljö att färdas i. Gång- och cykelvägen ska förbättra trafiksäkerheten.

Arbetet med Strömsundsbron har egentligen pågått ett par år. Nu är det dags att byta ut snedkablarna som blivit rostangripna.

– En kabel byttes ut 2015 och nu är det resterande 15 kablar som ska bytas. Varje kabel har fyra delkablar, så totalt är det 60 kablar som ska bytas. Dessa har en grovlek från 68 millimeter till 88 millimeter., säger John Löfgren som är projektledare för underhållet av Strömsundsbron.

Kabelbytet kommer att pågå i minst två år.

– Det är stora och tunga dimensioner och komplicerade arbeten som ska göras med millimeterprecision. Komplicerat i och med att innan vi tar bort en kabel måste vi sätta upp temporära kablar för att ta bort belastningen, säger John Löfgren

Själva snedkabelbytet kommer att kosta 115 miljoner kronor. Till det ska läggas kostnaden för inköp av kablar, vilken uppgår till 24 miljoner kronor.

Arbetet kommer att pågå i skift och bron kommer att ha ett körfält under perioder och helt stängd under vissa veckoslut, fredag till måndag morgon. Då leds trafiken om via väg 345 via Ulriksfors tillbaka till E 45.

När trafikanterna måste ta omvägen via Ulriksfors vill Trafikverket försäkra sig om informationen om den stängda bron når fram. Det görs genom dels genom en sms-tjänst som alla kan ansluta sig till, dels genom en stora digital skylt som ställs upp i Hallviken. På skylten kommer aktuell information uppdateras så att den som kommer söderifrån inte ska behöva åka till brofästet i onödan. Bara den skylten kommer att kosta en miljon kronor.

Starten av broprojektet har som sagt redan gått med projektering och planering. I maj kommer det praktiska arbetet på bron igång.

Då kommer omkring 15 personer gå i skift för att arbeta med kabelbytet.

Längre fram kommer ytterligare åtgärder göras för att bron ska klara större belastning. Men när det ska ske finns inget bestämt om