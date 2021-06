Ny prognos: Så blir midsommarvädret i länet – finns chans till sol

Det ser ut att bli en midsommarafton full av väderväxlingar i Jämtlands län.

De senaste dagarna har burit med sig kalluft som gör att det blir rätt svalt i hela länet. Molnansamlingen kommer att hålla i sig under fredagen och tidvis väntas även regn.

I jämförelse med förra veckans prognos har dock solchanserna ökat. Under eftermiddagen ser det ut som att det kan bli uppehåll.

– Molnen kommer dominera men det kan börja luckras upp under eftermiddagen och under kvällen kan det vara ganska soligt, säger meterelogen Per Holmberg på StormGeo.

Med så växlande väder över hela länet är det svårt att ge lokalspecifika prognoser men de ostliga delarna av Jämtland och nedåt Härjedalen ser ut att kunna få lite varmare temperaturer omkring 20 grader med sol som tittar fram.

Temperaturen mitt på dagen under fredag kommer annars ligga på 14-15 grader om det blir fortsatt molnigt. Lite kallare blir det i fjälltrakterna.

Lördagen är allmänt lite varmare med omväxlande molnighet och lokala skurar på håll. Blir det sol ligger temperaturen strax över 20 grader.

Längre norrut i Jämtland ser det ut som att risken för regn är mindre under lördagseftermiddagen.