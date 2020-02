Ny provspelare på plats för ÖFK: ”Vill få en chans att visa upp mig”

Samtidigt som ÖFK slipade formen inför tävlingspremiären i cupen på söndag fanns ett nytt ansikte på Jämtkraft Arena under fredagens träning. Den enda i ÖFK som känner Ibrahim Oleaosebiten sedan tidigare är landsmannen Jordan Attah Kadiri, som spelat tillsammans med honom i Nigeria.

– De har samma agent och jag har jobbat med den agenten många gånger förut i mina tidigare klubbar. Ibland har man personer som man litar på och han hörde av sig och sa att de hade en mittfältare som var redo att komma till Stockholm. När han ändå var här kändes det rätt att ta hit honom och titta på honom, berättar Ian Burchnall.

Själv var den 20-årige nigerianen nöjd efter sitt första träningspass med laget.

– Jag har följt laget och allsvenskan under de senaste tre åren och jag skulle verkligen vilja komma hit och spela. Jag är en offensiv mittfältare, vänsterfotad och vill få en chans att visa upp mig, säger Oleaosebiten, som trivs bra i Östersund hittills.

– Jättebra. Jag tycker verkligen om både staden och vädret.

Utöver Oleaosebiten fanns även provspelaren Malcolm Stolt på plats under fredagens träning för ÖFK. De enda spelare som vilade från träningen var Frank Arhin, som fått en lättare smäll tidigare i veckan, och Sam Mensiro, som var krasslig och vilade.

Ian Burchnall kommer att ta ut truppen till söndagens cupmatch mot Eskilsminne efter lördagens träning, som genomförs innan avresan mot Skåne.

Avspark

Eskilsminne–Östersunds FK

Svenska cupens gruppspel, omgång 1

Söndag, 16.30, Olympia plan 10 (konstgräs)

Kommentar:

Eskilsminne slutade nia i division 1 södra under fjolåret och kvalade återigen in i Svenska cupens gruppspel efter att ha besegrat Norrby i kvalet. Under fjolåret slutade laget trea i sin grupp bakom Hammarby och Dalkurd.

ÖFK fick ett tungt gruppspel under fjolårets cup. Efter 0–0 hemma mot Halmstad förlorade laget mot Karlstad och då räckte det inte med att Sirius besegrades på hemmaplan i sista gruppspelsmatchen. ÖFK gick inte vidare från gruppen då.

Detta år har ÖFK inte hemmaplansfördelen som laget haft under de senaste tre åren, vilket innebär att ÖFK både inleder och avslutar med bortamatcher och bara har en hemmamatch, mot Gais 29 februari.

Så följer du matchen:

Vi direktrapporterar på våra sajter och Cmore tv-sänder matchen.