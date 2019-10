Ny satsning på busstransfer till Vemdalen i vinter

Snälltåget har under flera år satsat på att köra nattåg från Malmö och via Stockholm för skidsugna resenärer upp till skidområdena Klövsjö, Storhogna, Vemdalsskalet och Björnrike. Satsningen inleddes 2007 och har under åren gått allt bättre och attraherat allt fler resenärer.

Nu väljer Snälltåget att bygga ut verksamheten med att erbjuda transferbussar till och från Östersund på torsdagar under vintersäsongen. I ett pressmeddelande förklarar företaget att det är ett sätt att ge chansen till de som endast vill åka upp för att skidsemestra endast under en en kortvecka eller weekend.

Transfern kommer att utgå från Östersunds järnvägsstation och i och med busstransporten så kan man välja att åka upp och åka skidor endast torsdag till söndag eller vice versa.