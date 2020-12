Ny skatepark på gång i Åre – planerar vara öppen året runt med hjälp av fjärrvärme: ”Världsunikt om vi får till det”

Efter en lång längtan har nu Åre skateboardförening fått tillgång till 700 kvadratmeter mark. Tomtägaren, Holiday club, har slutit avtal med föreningen med målet att det byggs en skatepark i betong.

Den aktuella platsen för den planerade satsningen är under bron, mellan aktivitetshallen Jumpyard och Åre Marina.

– Vi har funderat på det här väldigt länge och den här platsen har alltid varit intressant för oss, säger Martin Hollstrand, ordförande i Åre skateboardförening.

Föreningen är i ett tidigt skede av projektet och står inför en lång process med mycket kvar att göra. Arbete med finansiering pågår för fullt och bygglov ska sökas.

– Förhoppningsvis har vi ekonomi och ett färdigt bygglov från kommunen klart nu till sommaren. I så fall hoppas vi på att kunna påbörja bygget under hösten 2021. Planen är att allt ska stå färdigt 2022, säger Martin Hollstrand som uppger att det har bildats en arbetsgrupp bestående av fem personer ur föreningen som tittar på olika bitar i projektet.

Nästa steg är att ta fram en design samt hitta lösningar för transporter ner till marinan. För att ta fram utformningen av parken så intervjuar arbetsgruppen skateboardåkare i olika åldrar i byn – det för att få till en så bra park som möjligt. Dessutom ska den passa allt från nybörjare till riktigt duktiga åkare.

– Vi har även tittat på och tagit inspiration från flera parker runt om i landet – Leksand, Örebro, Malmö och Stockholm, och har även tagit kontakt med flera olika leverantörer, säger Martin Hollstrand och fortsätter:

– Vi vill skapa en snyggt designad skatepark så det känns trevligt att vara i området och inte känns som en bakgård under en bro.

Prislappen för betongparken kommer uppskattningsvis att hamna på mellan 3 och 5 miljoner kronor. En del av beloppet hoppas man kunna få in genom stöd från privatpersoner och företag, men det kommer också att pengar ur olika fonder.

– Vi ser det som väl investerade pengar. Liknande projekt i andra delar av landet har visat vara en anledning till att man vill bo i området.

I dag leds fjärrvärme under marken där Åre skateboardförening ämnar bygga. Just nu förs en dialog med Jämtkraft kring hur man ska lösa det så att rören inte byggs in.

– Ett sätt är att dra om rören, men vi undersöker även möjligheten att nyttja spillvärmen i området till att värma upp parken för att parken ska kunna nyttjas fler dagar om året, kanske även på vintern. Det skulle vara världsunikt om vi får till det, säger Martin Hollstrand.