Ny teknik räddar parkorienteringen – tävlar utan trängsel

Coronaläget gör det omöjligt för de flesta idrotter att bedriva tävlingsverksamhet, men det finns undantag.

Park-O körs som planerat, men med ett nytt upplägg anpassat för att minska risk för större folksamlingar.

Varje deltävling sprids ut över tre dagar och deltagarna använder digitala hjälpmedel för att både betala anmälningsavgift samt tidtagning.

Samtliga deltagare swishar 20 kronor för att få en karta och den som har en androidtelefon kan, via appen GPS Orienteering Run, få sitt resultat registrerat direkt i appen och den som har en Iphone eller GPS-klocka kan skicka in sitt resultat via en GPX-fil. Den som får sin tid registrerad på det sättet betalar ytterligare 20 kronor för detta.

– Många vill jämföra resultat, så vi erbjöd det här. Det är lite jobb bakom det och det kan bli ett ganska häftigt jobb att sammanställa det. Syftet är också att redovisa hur många starter vi har, säger initiativtagaren Lars-Eric Gahlin.

Under första deltävlingen under förra veckan märktes det, trots skollov, ett stort intresse för tävlingarna.

– Det var i alla fall 140 kartor som hade försvunnit och jag tror att det kommer bli mer nu under resterande tävlingarna, säger Gahlin, som inte fick in mer än ett 15-tal inskickade resultat från förra veckans tävlingar.

Den andra deltävlingen, som gick att genomföra mellan måndag och onsdag denna vecka i Björkbackaparken, lockade drygt samma antal tävlande. Serien fortsätter med deltävling 3 genomförs därefter torsdag–lördag och avslutas under kommande vecka med de två sista deltävlingarna.

Tekniken har funnits under ett par år, men det är först nu som Östersunds Orienteringklubb fått anledning att testa den i större omfattning.

– Vi har prövat på den för några år sedan, men vi har inte fått med folket tidigare. Nu är det ett helt annat läge. Den stora fördelen med GPS-orientering är att man egentligen inte behöver sätta upp skärmar, säger Gahlin.