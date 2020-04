Ny typ av bluffakturor – fakturerar ”coronastäd” som aldrig utförts: ”Ingen firma har varit här”

Men det är en tjänst som varken utförts eller beställts säger handlaren Johannes Collin som driver butiken i Norråker tillsammans med sin fru Ida.

– Ingen firma har varit här. Vi städar butiken själva. Det gör vi extra ofta nu, säger Johannes Collin.

Den falska fakturan kom per mejl häromdagen och anger att det gjorts ångbehandling av kassalinjer, varuvagnar och lager. I och för sig just de ytor i en butik som man ofta riktar in sig på när extra städning ska göras för att undvika smittspridning.

Nu upptäckte Johannes Collin omedelbart att fakturan var en bluff.

– Det var inte särskilt svårt att genomskåda.

Tillvägagångssättet är känt sedan förut. En mängd bluffakturor skickas ut och i ett större företags flöde kan en falsk räkning slinka igenom.

Avsändaren BMS Norden AB finns med på Svensk Handels varningslista. Där hamnade företaget i april.

Johannes Collin skickade ett svarsmejl till avsändaren där han bestred fakturan, men det studsar tillbaka och når alltså inte fram.

Bedragarna lyckades alltså inte den här gången.

– Det är inte så vanligt att företaget får bluffakturor. Det händer någon gång. Det är betydligt vanligare att man får det privat.