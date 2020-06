Nya siffror visar: Överdödlighet i Jämtlands län under coronapandemin

I april och maj i år har fler personer än vanligt dött i Jämtlands län. I april var överdödligheten i länet 29 procent, i maj var den 15 procent.

Överdödlighet är antalet avlidna personer under en viss period jämfört med ett medeltal avlidna under motsvarande period under de senaste fem åren.

Av de totalt 126 personer som avled i april i Jämtlands län hade 17 personer en covid-19-diagnos. I maj var andelen ännu högre – då hade 20 av de 120 personer som avled en covid-19-diagnos.

Till och med söndagen den 14 juni hade totalt 44 personer med en covid-19-diagnos dött i länet. Av dem har majoriteten avlidit på ett boende: 30 personer. Av de elva personer som avlidit på Östersunds sjukhus har en avlidit på intensivvårdsavdelningen och tio på lung- eller infektionsavdelningen. Tre personer har avlidit i sina hem.

Den yngsta som dött i länet är 55 år och den äldsta är 94 år. Medelåldern är 84 år.