Nyckelspelarna som kan förhandla med andra klubbar – så ser kontraktsläget ut i ÖFK

ÖFK har som bekant ett transferförbud som upphör i vinter. Men spelare under kontrakt kan fortsatt förlänga med klubben. Något som Aly Keita gjorde förra helgen.

Sex månader innan avslutat kontrakt är det tillåtet för andra klubbar att prata med spelare i ÖFK. Det vill säga, de spelare i ÖFK vars kontrakt går ut i vinter.

Sportchef Adil Kizil lägger just nu mycket tid på att förlänga med spelare. Här är kontraktsläget i klubben just nu.

Kontrakt som löper ut 2021

Målvakter: Sixten Mohlin.

Försvarare: Noah Sonko Sundberg, Marco Weymans, Patrick Kpozo.

Mittfältare: Rewan Amin, Frank Arhin, Ahmed Awad, Isac Häggman, Robin Wikberg, Gustav Wikstrand (Häggman, Wikberg och Wikstrand utlånade till IFK).

Anfallare: Simon Kroon, Jerell Sellars.

Kommentar:

Sixten Mohlin har i skuggan av Aly Keita haft väldigt svårt att få någon speltid. Men när han väl spelat så har han varit stabil. Dessutom nybakad landslagsman med Kap Verde. Ser ut att lämna i vinter om inget oförutsett händer.

Högst prioritet borde annars vara att försöka förlänga med Noah Sonko Sundberg som varit monumentalt viktig de senaste åren. Han är säkerligen sugen på att testa marknaden som bosman i vinter. Adil Kizil har ett tufft jobb framför sig.

Patrick Kpozo skrev på ett 1+1 år långt kontrakt i vintras. Det lär förlängas efter hans fina säsongsinledning. Där han kanske varit den genomgående främsta spelaren i ÖFK. Ahmed Awad skrev också på för 1+1 med option att förlänga över säsongen 2022. Har haft problem med en axel som han ådrog sig i matchen mot Malmö FF. Lite av ett frågetecken inför kommande säsong.

Speltiden har varit väldigt knapp för Marco Weymans sedan han värvades inför förrförra säsongen. Det blev inte bättre när han skadade knät på träning i vintras. Vänsterbacken har inte kunnat medverka i allsvenskan alls ännu.

Frank Arhin har äntligen klivit in i startelvan. Om det beror på minskade alternativ eller prestationer är svårt att säga. Behöver ta fler kliv under hösten för att fortsätta ha en given plats i laget.

Simon Kroon har en hög högstanivå och en kropp som sakteliga börjar bli någorlunda hel. Hans kreativitet och tekniska förmåga är en tillgång för ÖFK. Både nu och i framtiden.

Den så skadeförföljda Jerell Sellars har fortsatta problem. Han har gjort en del inhopp under senaste tiden och är på väg tillbaka in i laget. Den stora frågan är hur länge han håller denna gång?

Korsbandsskadade Rewan Amin har varit mer eller mindre gjuten i ÖFK när han varit hel. Håller bara knät är en förlängning rimlig för mittfältaren.

Kontrakt som löper ut 2022

Försvarare: Eirik Haugan. Kalpi Ouattara.

Mittfältare: Charlie Colkett, Isak Ssewankambo, Nebiyou Perry, Nikolaos Dosis, Henrik Bellman.

Anfallare: Blair Turgott, Francis Baptiste, Malcolm Stolt, Sebastian Karlsson Grach.

Kommentar:

Isak Ssewankambo har plågats av skador under 2021. En spelare som brukar vara gjuten i Amir Azrafshans startelva.

Skulle försvarskollegan Sonko Sundberg försvinna blir Eirik Haugan ännu viktigare att hålla fast i. Hans utveckling har inte riktigt haft samma kurva under det senaste halvåret men en väldigt trygg spelare som knappt missar en enda match per säsong.

Han imponerade stort under försäsongen och svenska cupen innan en korsbandsskada spolierade hans säsong 2021. Kalpi Ouattara kommer att vara viktig i framtiden. Kan vara aktuell för större klubbar framöver.

En som haft det tufft är Charlie Colkett. Han har inte setts till i Östersund under hela 2021 och lär inte återvända till Jämtland. Engelsmannen har provspelat med en del engelska klubbar, men inget som resulterat i ett kontrakt.

Nebiyou Perry har i vissa stunder visat prov på briljant teknik och Henrik Bellmans utvecklingskurva är på väg uppåt. Två spelare som ÖFK måste förädla både under året och kommande säsong. Framtida nyckelspelare och tänkbara försäljningar för klubben.

Blair Turgott är het på transfermarknaden, efter en stark höst ifjol som gled över nyåret och fortsatte under våren. Ett tungt avbräck för ÖFK med hans frånvaro under juli, Men han prislappen kan öka markant om han levererar för Jamaica i Gold Cup.

Nikolaos Dosis har ryktats till utlandet. Men det är inget som sportchefen Adil Kizil vill uttala sig om eller spekulera i.

– Jag kommenterar inte rykten.

Mittfältaren har lite oväntat nog fått en mer undanskymd roll än ifjol trots lovande prestationer som central mittfältare.

Kontrakt som löper ut 2023

Försvarare: Sam Mensiro.

Mittfältare: Felix Hörberg, Ludvig Fritzson

Kommentar:

Lite överraskande att trotjänaren Sam Mensiro fick förlängt med tre år när han skrev på nytt avtal i oktober ifjol. Efter Mukiibis uttåg är han mer eller mindre ordinarie. Med största sannolikhet hans sista kontrakt då han kommer ha blivit 34 år när nuvarande går ut.

Felix Hörberg har haft en fin utveckling i ÖFK sedan han anslöt från Trelleborg i superettan med debut i U21-landslaget. Om poängen blir fler under säsongen kommer förmodligen andra klubbar börja rycka ordentligt i den löpstarka yttern.

Strax innan jul ifjol stod det klart att Ludvig Fritzson skulle förlänga med ÖFK. Ett viktigt besked för en spelare som är given i startelvan för tillfället. Inte riktigt fått det att lossna poängmässigt under säsongen och varit ojämn i spelet. En av ÖFK:s mest rutinerade spelare.

Kontrakt som löper ut 2024

Målvakt: Aly Keita

Kommentar:

Att Aly Keita förlängde ytterligare tre år med ÖFK var ett styrkebesked för klubben. En av allsvenskans bästa målvakter som ser ut att gå mot tio år i föreningen. En av konstanter i det moderna ÖFK.

Kontrakt som löper ut 2025

Försvarare: Peter Amoran

Peter Amoran flyttade till Sundsvall och såg ut att bli en del av Gif Sundsvalls organisation. Men flyttlasset gick hem till Jämtland igen och han är en viktig del av IFK Östersund i division 2. En spelare för framtiden, men kontraktet är skrivet från och med 2022.