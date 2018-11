De driver exklusiv växtbutik hemifrån – ska sälja sällsynta sticklingar för 20 000 kronor styck på Ebay

Det ska sägas meddetsamma. reportern råkar vara en växtsamlare med förkärlek för just krukväxter av arterna monstera, philodendron och alocasia. Och då är det inget mindre än berusande att kliva in över tröskeln till Markus och Izabellas lägenhet. Redan i klädkammaren (som saknar kläder och i stället går under beteckningen "odlingsrummet") möts man av växter som är snudd på omöjliga att hitta i vanlig handel.

Äkta philodendron bipinnatifidum med sitt vackra bladverk, squamiferum med karaktäristiskt ludna stjälkar, fun bun och dess ovanliga bladkransar och pyttesmå sticklingar av monstera dubia, de kommer säljas för 500 kronor styck när de har blivit lite större. Och så har vi den absoluta rolls roycen i samlingen. En växt så pass exklusiv att Markus Wikström uppskattar att den bara finns i fem, sex exemplar – i hela världen.

– Det är den här, en monstera adansonii variegata, vår senaste investering. Den ska jag låta växa till sig, ta sticklingar på och sälja för 20 000 kronor styck på Ebay för att få tillbaka pengarna vi köpte den för. Men så småningom ska vi fixa fler moderplantor, ta fler sticklingar och sälja i vår webbutik. Inom ett par år tror jag vi kan komma ner i 1 000 kronor per planta.

– Hur det blev så här? Där har du svaret, ler Markus Wikström med en nick mot ett av familjens terrarium.

För allt började med ett annat av makarnas intressen – pytonormar och terrarium. I jakten efter de bästa växterna att inreda kräldjurens hem med så utvecklades ett särintresse för själva plantorna. I januari satt Markus med ett gäng överblivna sticklingar från plantor han själv hade kommit över för dyra pengar.

– De fick inte plats i terrariet och jag tänkte att i stället för att slänga dem skulle jag testa att lägga upp dem på Tradera – och shit vad mycket pengar de gick för! minns han.

– Ja, det gick så bra att vi till slut inte vågade fortsätta där med alla transaktioner och dessutom tar ju Tradera provision. Så vi startade enskild firma, fyller Izabella Wikström i.

I april lanserades webbsidan. I dag har de packat snart 1 000 ordrar, de allra flesta av dem med flera växter per beställning. De små liven skickas omsorgsfullt packade till växtkännare som vill ha något utöver det vanliga i sina fönster.

– I en vanlig butik kan du köpa en svärmorstunga. Men hos oss kan du köpa de ovanliga varianterna som vi har drivit upp själva. Hela branschen suktar efter det som är lite mer annorlunda, det hippa. Det vill säga något mer än en fredskalla från Ica eller någon murgröna som står på trappan utanför blombutiken. De här växterna finns det gott om kärlek bakom, säger Markus Wikström.

En inredare och en operatör

Namn: Markus och Izabella Wikström.

Ålder: 26 och 27 år.

Bor: Nickstahöjden, Nynäshamn.

Familj: Två barn.

Gör: Markus arbetar på ett företag som sysslar med växtinredning och Izabella är operatör i en fabrik. Tillsammans driver de webbutiken Grönväxtriket hemifrån sin lägenhet.