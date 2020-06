O'Learys ägare om mobilklippet från vaktingripandet: ”De hade absolut ingen skyldighet att meddela mig vad som hänt”

Kvällen som det omdiskuterade ingripandet skedde var Johnny Jonsson inte på restaurangen. Det var först i förra veckan som han hörde talas om det. Nu har han sett videoklippet som sprids på nätet, men i övrigt känner han inte till någonting om händelsen. När detta utreds kan mer information komma fram, menar han.

– När man jobbar i branschen så vet man att det finns en historia framför och en historia bakom. Utifrån det blir man mer diplomatisk.

Vaktbolaget hade som rutin att skriva händelserapporter efter olika typer av incidenter. Men de nämnde inte något om ingripandet för Johnny Jonsson i samband med händelsen.

– De hade absolut ingen skyldighet att meddela mig vad som har hänt.

Uppgifter till ÖP har bland annat gjort gällande att den aktuella ordningsvakten numer är anställd av O'Learys och inte det vaktbolaget där han var anställd tidigare.

Johnny Jonsson bekräftar att så är fallet.

– Alla vakter som inte ville fortsätta med vaktbolaget är kvar. De har en extra-vid-behov-anställning så ingen är kvar idag för vi har ingen verksamhet i nuläget på grund av corona, säger han.

Hur ser du då på det faktum att han nu är föremål för en eventuell polisutredning?

– Polisanmälan kom ju ganska långt i efterhand. Skulle det bli aktuellt att ha något i nattklubbsväg under den tid som det finns en polisanmälan så skulle jag inte ta in honom eftersom han är under utredning. Så är det med all vår personal - det är en policy vi har. Vi har ju inget med utredningen att göra. Vi ställer oss inaktiva i den och den får ha sin gång.

– Skulle det visa sig att han gjort sig skyldig till brott så blir han ju av med sin bricka. Skulle han bli frikänd så är han naturligtvis välkommen tillbaka. Det är som på samma sätt som om vi skulle ha en gäst som blivit föremål för en polisutredning och sedan blivit frikänd. Då är även den välkommen tillbaka.

Du har ju sett filmen men sa igår (under tisdagen reds. anm) att du måste se den i sin helhet för att kunna uttala dig om den - personen som filmat menar att filmen visar skeendet i sin helhet. Om det stämmer - hur ser du på skeendet på filmen då?

– Hon eller han kanske inte har klippt i den men personen i fråga som lagt upp den kanske har gjort det.*

På grund av att polisen startat en utredning så vill han inte kommentera klippet ytterligare.

– Jag kan inte uttala mig som tredje person. Det finns ett vaktbolag som måste svara på det. Det tar jag avstånd ifrån.

Det finns även en entrévärd som syns i klippet. De har ju inte samma befogenheter som ordningsvakter. Hur ser du på hans agerande i klippet?

– Nej, de får inte ingripa. De får inte göra det en vakt får göra så som bryta ner dem eller så. I fallet på filmen så var han (entrévärden) inte så handgripligen på honom.

Det är Johnny Jonssons bedömning men han berättar också att han vid intervjutillfället endast sett filmen två gånger.

– Om det är så att en polisutredning är på gång så får de utreda händelsen utifrån filmen. Har entrévärden gjort fel och har ordningsvakten gjort fel då är det polisens sak att utreda.

TV: Se det omtalade filmklippet som nu blivit föremål för en polisutredning.

Hur kändes det när du såg filmen?

– Jag känner inte att det är relevant att jag uttalar mig om det nu i och med polisutredningen.

Chefen för vaktbolaget väljer att inte kommentera händelsen med hänvisning till att det pågår en förundersökning. I dag gick polisen ut med information om att mannen som vakten håller fast har lämnat in en egen polisanmälan efter händelsen.

*Fotnot: Östersunds-Posten har varit i kontakt med den som filmat händelsen och sett originalklippet i sin helhet. Det är samma version som spridits på sociala medier.