ÖFK har låtit värdera om sin restaurang på Jämtkraft Arena

De ekonomiska nödropen kommer tätt från ÖFK just nu. Klubben har sålt halsdukar, lånat pengar av Daniel Kindberg under sommaren och nu ber man om bidrag från föräldrar till barn i akademin.

Styrelsen har tagit beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning för aktiebolaget per 31 augusti. Det saknas 15 miljoner i verksamheten.

En del i att få kontroll på vilka värden klubben har är att se över de fasta tillgångar som finns. I somras har man också låtit värdera om restaurang Hörnsparken på Jämtkraft Arena.

Just den byggnaden fokuserade SVT Uppdrag granskning fokuserade på i sitt program Blåsningen i Östersund. I programmet, som sändes i mars, väcktes frågan om ÖFK blåst upp värdet för att rädda sin ekonomi.

Baracken hamnade i ÖFK:s ägor efter att den 2012 hade getts som gåva av Fältjägaren AB, där Daniel Kindberg var vd. I ett sponsoravtal angavs det att värdet var 1,1 miljoner kronor, men fotbollsklubben satte värdet till 3,1 miljoner kronor i sin årsredovisning. Det stod också i förvaltningsberättelsen att byggnaden sålts, men det skedde aldrig.

Det har med andra ord varit en rad olika frågetecken kring baracken och dess värde. GIF Sundsvalls supporterförening Patronerna skämtade sommaren 2019 om den egna dåliga ekonomin med banderollen ”Vi är några millar back, kan vi låna er barack?”.

Läs också: ÖFK fick in 250 000 från flyttfirman i sista stund – åklagaren: Då skulle ekonomin vara i ordning

ÖFK:s nya värdering är utförd av Svefa AB i Umeå, som har satt värdet till 3,5 miljoner kronor med tanke på att ÖFK plockar in omkring 750 000 kronor i hyresintäkter varje år från restaurangen.

Värdet på restaurangen är avhängigt att det är en avstyckad fastighet – något som den inte är. Det är Östersunds kommun via Östersunds Sport- och Eventarena som äger Jämtkraft arena. Men eftersom ÖFK lånar marken gratis av kommunen så menar värderaren att det bara är en formsak.

Läs mer: ÖFK:s akademi vädjar till föräldrar om ekonomiskt stöd – får kritik: "Det stinker"

Det är en intensiv period just nu med många viktiga datum. Den 31 augusti fick klubben inte ha skulder av en viss typ. Nu närmar sig nästa deadline: styrelse måste senast 1 oktober lämna in ett undertecknat intyg om föreningens ekonomi för nästa år till Licensnämnden. Det ska också lämnas in en överklagan på Fifas beslut om Ghoddos-affären.