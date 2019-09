ÖFK i ekonomisk knipa – då gick Daniel Kindberg in med pengar: "Jag har hjälpt till med likviditeten"

Under förra veckan gick klubben ut med ett nytt budskap: sju miljoner kronor måste in under 2019 för att täcka upp för uteblivna sponsorintäkter. Under kampanjnamnet "Jag tror på det här" hoppas ÖFK att företagare och privatpersoner ska ställa upp för att täppa till de ekonomiska luckorna.

Det hela grundar sig i ett problem där det saknas likvida medel. Något som Daniel Kindberg menar är ett vanligt problem inom idrottsvärlden.

– Det är en konsekvens av att inkomster och utgifter kommer väldigt olika. Jag vet ju så väl hur likviditetsproblemen fungerar. Det hade jag kunnat förutse i januari, säger Daniel Kindberg och fortsätter:

– Det har vi alltid brottats med. Därför behövs starka vänner och folk som kan komma in och täcka upp. Ibland går det genom lån eller utökade sponsorinsatser. Det hoppas jag att klubben jobbar med. Man måste ta alla de jobbiga samtalen. Det är det absolut viktigaste.

Vi har uppgifter på att du har gått in med pengar i ÖFK, stämmer det?

– Ja, det stämmer att jag har hjälpt till med likviditeten.

Hur mycket rör det sig om?

– Det tycker jag är en sak mellan mig och föreningen. Eftersom att jag inte är med i föreningen eller har en officiell roll i föreningen. Så det är inget som jag ska svara på. Men på en förfrågan om hjälp så har jag hjälpt till.

Det fanns ingen tvekan från din sida?

– Nej, det fanns det inte. Jag har bevisat att jag tror på ÖFK. Det är inte första gången jag hjälper till och sponsrar eller investerar i Östersunds Fotbollsklubb.

ÖFK bekräftar att Kindberg har gått in med pengar i klubben.

– Tidigare i somras hade vi likviditetsbrist och frågade många om lite hjälp och då fick vi ett kortfristigt lån av Daniel Kindberg. Det lånet är nu återbetalat, säger ÖFK:s ordförande Bo Ottosson.

– Jag minns inte exakt när det var, men det var i juni–juli någon gång och det betalades tillbaka i augusti.

Hur mycket pengar handlade det om?

– Det kommenterar vi inte.

Vi har uppgifter om att det ska handla om så stora belopp som 6 miljoner kronor.

– Den siffran är helt felaktig.

Är det mer eller mindre?

– Det är mycket mindre, säger Ottosson.

Utöver det kortfristiga lånet har Daniel Kindberg meddelat att han stöttar kampanjen "Jag tror på det här" genom att köpa 250 halsdukar.

Var det som privatperson eller företagare?

– Ja, det är väl egentligen synonymt för man hör ju ihop med sitt företag.

Det var olika summor där som det gällde. För privatpersoner var det 600 kronor och företagare 1 000?

– Det har jag inte ens reflekterat över. Jag har bara sagt att jag ska köpa 250 stycken och ge det till barn och ungdomar. Det var mitt sätt att visa att jag tror på det här.

Kindberg menar också att han, trots klubbens sportsliga kräftgång, känner tillit till den nuvarande organisationen.

– Jag vet hur jobbigt det är, men jag har stort förtroende för människorna i och kring ÖFK.

På torsdag inleds rättegången där Kindberg och två andra står åtalade för grov ekonomisk brottslighet. Under veckan kommer vi att publicera fler delar av intervjun, där Kindberg bland annat kommenterar den uppmärksammade Ghoddosaffären och sina tankar inför rättegången.