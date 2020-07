ÖFK lyckades knipa första hemmapoängen – men tränaren kritisk: ”Vi tappar fokus”

Matchen började i ett lågt tempo. Det var en chansfattig första halvlek överlag. Närmast var Häcken där Aly Keita kunde göra en finfin räddning efter en hörna. Mer än så var det inte.

– Det är hårt arbete i den första halvleken. Men vi skapar inte så mycket lägen. Men vi visste att vi skulle få chanserna i andra halvlek, säger Pero Kapcevic.

Och ÖFK:s tränare fick rätt. Det blev en helt annan karaktär på den andra halvleken. ÖFK fixade ledningsmålet när Jordan Attah Kadiri kom fram på vänsterkanten och spelade in ett hårt inlägg på bortre stolpen. Där kom Felix Hörberg och styrde in 1–0.

Men målet fick ingen bra effekt på ÖFK:s spel. Direkt efter målet tog Häcken över. Och först gjorde Leo Bengtsson 1–1 och sedan fick Erik Friberg en kanonträff med vänstern som innebar 2–1 till gästerna Häcken. Allt inom tio minuter.

– Vi tappar fokus i presspelet. Vi tappar bollen på vår egen planhalva. Och vi blev straffade. Häcken är ett väldigt bra lag och har många skickliga spelare, säger Pero Kapcevic och fortsätter:

– Vi tappade bollen i fel läge, helt enkelt.

Efter målet utnyttjade ÖFK alla byten och fick till ett litet tryck under slutet av andra. På en hörna kunde Noah Sonko Sundberg nå högst och vräka in bollen via stolpen till 2–2.

– Jag tycker att oavgjort är rättvist, säger Kapcevic.

ÖFK:s tränare vet varför spelet blev så annorlunda i andra halvlek, jämfört med den första.

– Det krävs hårt arbete för att stänga alla ytor. Det är svårt att pressa i 90 minuter. Då finns det ytor. Det var en intressant andra halvlek, säger Pero Kapcevic.

BK Häcken gör en godkänd match och det kändes som två nöjda lag efter matchen. ÖFK som lyckats ta första poängen på hemmaplan och gästerna som fick med sig en poäng när spelet kanske inte stämde fullt ut.

– Vi reser hem med en poäng. Vilket är ganska rimligt med tanke på hur matchen såg ut. Släpper man in två mål på bortaplan är det inte jättevanligt att få med sig någon poäng, säger Häckens tränare Andreas Alm efter matchen.