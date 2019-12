ÖFK om glädjande beskedet – och planen som säkrade licensen: ”Det här känns riktigt bra”

Under måndagen rev överklagandenämnden upp licensnämndens beslut, vilket innebär att Östersunds FK spelar i allsvenskan även kommande säsong.

– Vi har förstås känt att vi har haft ett bra case. Vi har fått in bra mycket pengar den senaste tiden och dessutom har vi löften om mer pengar om vi spelat i allsvenskan. Vi har också känt när vi fört diskussioner med överklagandenämnden att de har haft mycket frågor och mycket tankar om det vi presenterat och det här känns riktigt riktigt bra och det känns underbart att tomten kom en dag tidigare i år, säger ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström.

Hur har det påverkat er som klubb att lägga tid och kraft på det här ärendet?

– Det är klart att det varit jättejobbigt att gå igenom det här, ÖFK är en förening som haft en stigande kurva de senaste sju åren och när det helt plötsligt inte går som man vill varken sportsligt eller på sidan om och det är klart att det påverkat oss jättemycket. Vi har fått rannsaka oss själva och vad vi behöver se över. Men vi har en fantastisk förmåga, det finns så många människor runt föreningen som verkligen vill att ÖFK ska leva vidare och vill att vi ska ha en verksamhet som spelar i allsvenskan. Och det är de människorna som lagt ner hundratals timmar de senaste veckorna och nu får vi verkligen resultatet av det arbetet, det känns fantastiskt bra det är en glädjens dag, verkligen.

Sporten har tidigare berättat om att det varit nya miljoner på väg in i ÖFK, men Niclas Lidström vill inte gå in på om en plats i allsvenskan 2020 varit ett löfte för att pengarna skulle komma in.

– Jag går inte in på det just nu men klart att det fanns såna löften. Låt oss återkomma till detaljerna, men det är klart att det fanns löften om mer pengar om vi spelade i allsvenskan vilka belopp vill jag inte gå in på.

Niclas Lidström uppger att en av de faktorer som varit avgörande för att få elitlicensen varit budgeterande för att eventuellt behöva betala Huesca för Ghoddos-affären.

– De (överklagandenämnden) menar att det beloppet vi reserverat är väl tilltaget inför nästa säsong om vi skulle behöva betala Ghoddos-affären.

Hur ligger det till med skulderna?

– Vi har inga skatteskulder, vi har betalt lönerna och nu ska vi betala skulder till våra leverantörer. Vi har skulder och de ska vi betala av allt eftersom, det är viktigt för oss att göra rätt för oss, säger han.

Är det här ett definitivt beslut?

– Det kan ju överklagas av licensnämnden vad jag förstår, men det är inte troligt att de gör det efter de samtal vi haft med jurister och tittat på andra mål så tror jag inte det, säger han.