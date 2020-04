ÖFK:s röda siffror – så mörkt var det ekonomiska året 2019

När det kommer till omsättning 2019 så hade ÖFK minskat dramatiskt jämfört med året innan, från 140,2 miljoner kronor till 51,4 miljoner kronor. Den nya budgetkostymen satte klubben i storleksmässig jämförelse med klubbar som Sirius, Örebro och Sundsvall.

Men till skillnad mot de ovan nämnda klubbarna stack ÖFK ut på den här fronten. När det kom till rörelseresultat gjorde ÖFK ett minus på nästan 53 miljoner kronor. Det här trots att klubben minskat kostnaderna från 130,5 miljoner kronor till 107,6 miljoner.

Ett stort ekonomiskt tapp är den vikande publiksiffran. Minskningen från 6 020 åskådare till 4 808 innebar en minskning på 12,2 miljoner kronor i publikintäkter, enligt EY. Klubben tappade ekonomiskt i fler kategorier än så, och tio miljoner kronor är avsatta för Saman Ghoddos-tvisten. Men den mest märkbara är skillnaderna i spelarförsäljningar.

När det kommer till spelarförsäljningar gick klubben nämligen från 67 miljoner kronor 2018 kronor till sex miljoner kronor 2019. Det var enligt EY budgeterat för 21 miljoner kronor i spelarförsäljningar.

EY har också sammanställt hur mycket klubbarna får in från sponsorer i förhållande till hur framgångsrika de är. I den tabellen lyckades ÖFK utvinna minst av alla föreningar med 423 000 kronor in, per vunnen poäng i allsvenskan.

Även sett till totala sponsorintäkter har ÖFK haft sammantaget lägst attraktionskraft med 10,5 miljoner i sponsorintäkter. Ganska jämbördigt med Falkenberg på 10,9 miljoner.

EY har också sammanställt hur mycket klubbarna "betalat" per vunnen poäng. Malmö, som har högst lönekostnader av samtliga klubbar, sticker ut med 2,7 miljoner kronor per poäng. ÖFK är inte långt bakom med sina 2,4.

Sammantaget är det ekonomiska året 2019 ett mörker för ÖFK. Det är den enda klubben i allsvenskan som redovisar negativt kapital, med sina -22,6 miljoner kronor.

Fler ekonomiska jämförelsetal hittar du i EY:s årliga rapport "Hur mår svensk elitfotboll?".