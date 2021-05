ÖFK:s uppryckning räckte inte när Mjällby segrade efter tidigt mål

Keita saknades då fick Sixten Mohlin chansen mellan stolparna när ÖFK gästade Mjällby under söndagseftermiddagen. Det blev jämnt inledningsvis men ÖFK bjöd inte på speciellt mycket och skapade inte heller speciellt många chanser. ÖFK saknade offensiven.

Mjällby tog i stället över matchen allt mer som också fick utdelning med åtta minuter kvar. Mjällbys Jacob Bergström trädde fram och nickade in 1–0. Mjällby var hetare framåt än ÖFK och skapade också fler lägen.

ÖFK jagade en kvittering och fick tidigt chansen att lyckas. ÖFK:s Patrik Kpozo fick ett superläge men det blev en rejäl snedträff och ÖFK fortsatte jakten på en kvittering. ÖFK öppnade bättre och spelade offensivare tillskillnad från första halvan av matchen.

ÖFK skapad några farliga anfall där Perry var inblandade. Efter ett fint förarbete spelade han fram bollen till Ssewankambo som fick ett fint läge i straffområdet men Mjällbys Brolin kunde enkelt rädda. ÖFK avancerade och fortsatte skapa chanser bland annat genom Simon Kroon.

Jakten på en kvittering fortsatte men ÖFK lyckades aldrig. Hemmalaget höll undan och vann med 1–0.

Matchens heta punkter

Efter lång väntan – Sixten Mohlin med från start

Efter nästan två års väntan fick Sixten Mohlin ”äntligen ”plats i startelvan och fick vara med från start när Keita saknades på grund av skada. Mohlin gjorde en stabil insats och kan bara växa utifrån dagens match.

Mjällbys Jacob Bergström satte färg på första halvlek

Stora delar av första halvlek innehöll få målchanser och det blev en relativt jämn inledning. Den som satte glans på matchens första halvlek var trots allt hemmalagets Jacob Bergström som bjöd på underhållning när han brakade in i stolpen och ”nickade” och nästan stångade in in 1–0.

Perrys potential

Med drygt 30 minuter kvar fick Perry kliva in på planen och byta av Fritzson. Perry gjorde det han skulle och låg bakom fina anfall och framspel. Potentialen finns men jag hade gärna sett att man hade använt honom mer i dagens match. En viktig spelare för ÖFK under säsongen.

Mjällby – Östersunds FK 1–0 (1–0)

Målen: 1–0 (37) Jacob Bergström

Varningar, ÖFK: Eirik Haugan, Noah Sonko Sundberg Mjällby: Max Watson, Viktor Gustafson, Kadir Hodzic, Ivan Kričak.

Domare: Kasper Sjöberg

Texten uppdateras.