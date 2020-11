ÖFK:s vision: Vill skapa bästa akademin i Norrland – för både flickor och pojkar

I juni meddelade klubben att samtliga heltidsanställda på ÖFK:s ungdomsakademi sades upp. Det gällde fyra personer. Sedan dess har det varit relativt tyst om ungdomssidan i ÖFK.

I samband med att Amir Azrafshan förlängde sitt kontrakt i förra veckan hintade klubbens vd Michael Schahine om att saker var på gång.

– Nu skapas också möjligheter att på alla nivåer arbeta med klubbutveckling bland annat med ett större fokus på akademisidan.

Styrelseledamoten Robert Sundqvist är den som varit ansvarig för den nya satsningen på ungdomssidan i ÖFK. Han är också den som tagit över akademin under övergångsperioden.

Nu kommer nästa satsning för framtiden.

– Vi har en vision om att vara den bästa akademin i Norrland, för både killar och tjejer, säger Robert Sundqvist.

Just den kommande damsatsningen är Sundqvist fåordig kring.

– I december kan jag berätta mer om den.

Detsamma gäller en ny akademichef.

– Vi har anställt en akademichef som jag inte kan namnge i dag. Det kommer vi att göra i december.

Det gäller endast en tjänst. Men rollen är inte bara övergripande, den nye chefen måste även finnas tillgänglig på träningar och matcher.

– I dag så måste vi ha en person som är ute på planen också. Det blir en kombination för att få till det. Det är en stor apparat, menar Sundqvist.

Beslutet att säga upp personalen på ungdomssidan i samband med omorganisationen har visat sig svårt i efterhand.

– Vi har varit tvungna att rädda klubbens akademi och vi saknar massor av personal. Vi insåg att det inte gick. Vi gick tillbaka till de som hade anställning tidigare med en förfrågan om återanställning. Men de har tackat nej.

I stället blir det alltså en ny röst och chef, som enligt Sportens uppgifter inte kommer från länet.

En anledning till den nya satsningen är samarbetet med A-laget.

– Det finns en önskan från Amir. Från oss är det självklart att det samarbetet ska ske. Om vi ska få upp allsvenska spelare från akademin så måste vi samarbeta.

Avgiften för spelare kommer att höjas, rejält för de äldre ungdomarna, enligt vad Sporten kan erfara.

– När det gäller åldrarna 16 till 19 år kommer det att öka. Det är för att vi gör en helt annan satsning, säger Robert Sundqvist.

Det har tidigare funnits kritik mot klubben som inte elitsatsat på akademisidan.

– Vi strävar efter en något tydligare ambitionsnivå. Vi önskar att det sker i samförstånd med vårt A-lag. För det vi har sett är utvecklingen av akademierna, både i Sverige och i Norden, att det är väldigt tydlig satsning på ungdomarna.

Men det krävs ett helt annat tillvägagångsätt än det som klubben har haft tidigare när det kommer till akademin.

– Vi måste vara duktiga på att samarbeta med andra klubbar.

Samarbeten med flera klubbar och organisationer i Jämtland är en del i den nya inriktningen. Det inleddes tidigare med ett Frösö-lag under 2020.

Nu ska de utökas till fler föreningar än Frösö IF. Kontakten har inletts med Ope IF, IFK Östersund, JHFF, J/H idrottsförbund, Ås IF och Brunflo FK.

– Vi måste hitta vår modell i vår region. Dels vill vi locka till oss de bästa ungdomarna i åldrarna 16 till 19 år. Men vi måste också vara beredd att de ska vidare också. Bara några kommer att ta sig upp i A-laget, eftersom det är så stor konkurrens, menar Sundqvist.

Det finns talang redan nu på ungdomssidan i ÖFK. Pojkar 16-laget tog sig SM-slutspel. P17-laget, födda 03 har imponerat och var väldigt nära att ta klivet upp i pojkallsvenskan.

– Det ger mersmak. Spelarna gjorde ett otroligt jobb, även om det var tufft att förlora på målsnöret.

ÖFK har som mål att spela med ett lag i U21-serien Folksam allsvenskan norra kommande säsong. Samma serie som ÖFK hade ett lag i under några år när Graham Potter tränade laget. 2014 var sista året som laget deltog i just den serien.

– Vi har lämnat in en anmälan till förbundet. Men det är en ekonomisk fråga också. Vi måste titta på kostnader för det, tillsammans med styrelsen.

Gensvaret kring den nya satsningen har varit bra från föräldrar och spelare från ungdomsleden.

– Överlag är det positivt. Jag upplever att det är något som många har väntat på. Och att det är på tiden, det är svaret vi har fått.