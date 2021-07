ÖFK-talangen efter starka inhoppet: ”Tvungen att visa varför jag är här”

Sebastian Karlsson Grach byttes in med 14 minuter kvar av ordinarie tid i förlustmatchen senast mot IFK Göteborg. Han visade upp ett fint spel och gav laget energi från bänken.

– Det kändes riktigt bra, det var första gången jag fick spela inför publiken på Jämtkraft Arena. Jag kände ett otroligt stöd, säger han efter torsdagens träning.

Han fick också ÖFK:s bästa läge att kvittera när han nickade Felix Hörbergs inlägg mot den första stolpen och tvingade IFK Göteborgs målvakt Giannis Anestis till en klassräddning.

– Jag kände att jag var tvungen att visa varför jag är här. Jag försökte göra avtryck i matchen och vända det till något positivt.

Det har blivit sex inhopp under våren och sommaren, hans första allsvenska framträdanden i karriären. Att komma in i matcher, där också laget ligger under, är inte det lättaste.

– Jag försöker bara göra det bästa av situationen. Att bara göra det som är bäst för laget och ge oss chansen att vinna matchen.

När han byttes in i söndags var han först till vänster på mittfältet innan han tog platsen i anfallet. Innan dess har han också använts som wingback till höger. En mångsidig spelare som vet var han helst vill spela.

– Det måste vara centralt. Jag har spelat en del på kanten också, vilket också fungerar. Men jag trivs helt klart bäst i anfallet.

Amir Azrafshan har jobbat länge med 20-åringen, både i Djursholm FC och i ÖFK sedan anfallaren anslöt till laget i augusti 2020.

– Det är en kille som tränar hårt och jobbar hårt för att bli bättre, han är ödmjuk i sitt arbete. Så länge han är det så kommer han att få chansen och göra det bra när han väl får chansen.

Just att han fungerar på flera positioner är en fördel enligt ÖFK:s tränare. Dessutom när laget har en del skadeproblem och en tunn trupp.

– Jag vet att han kan vara flexibel. Sedan är det helt andra krav i allsvenskan än när vi jobbade tidigare. Det tar lite längre tid att komma in det.

Men ÖFK:s tränare ser en bra spelare att kunna byta in för laget.

– Vi vet att han är jobbig att möta för motståndare när han kommer in och kör.

Azrafshan är nöjd med hans utveckling den senaste tiden.

– Han gör ett jättebra inhopp och visar att han vill bidra till laget. Det är kul för honom och för laget.

På lördag väntar tabelltrean Elfsborg som har varit stabila och tunga under Jimmy Thelins ledning. Ett tufft test för ÖFK som är i behov av poäng.

– Det är ett starkt lag som jobbar hårt tillsammans. De är ganska stabila defensivt, så det kan bli svårt att penetrera dem. Men vi ska göra allt vi kan, säger Sebastian Karlsson Grach.

Han har inte fått någon plats i startelvan hittills under året, men 20-åringen har siktet inställt på att debutera från start i allsvenskan.

– Det är inte upp till mig, det är upp till tränaren. Jag gör mitt bästa på alla träningar så får vi se hur det blir, säger han och fortsätter:

– Jag hoppas att det kommer snart.