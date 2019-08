ÖFK-tränaren om intresset för Trelleborgs stortalang: "Känt till honom länge"

ÖFK tränade under tisdagen sitt sista pass inför avresa mot Stockholm och match i svenska cupen mot IFK Stocksund imorgon kväll.

Men det finns mycket annat att avhandla innan fokuset är helt och hållet inställt på cupmatchen.

– Jag blir nog kvar länge på kontoret ikväll, säger Ian Burchnall med ett skratt och syftar på att det svenska transferfönstret stänger om några timmar.

Dessförinnan har han bekräftat att ÖFK har koll på Felix Hörberg, 20, som Sporten avslöjade imorse.

– Ja, han är en duktig spelare som vi känt till länge. Nu har vi precis gjort klart med Attah (Kadiri) så vi får se vad dagen har att erbjuda, säger Burchnall och berättar att fler försäljningar inte är uteslutna.

– Man vet aldrig, det kan komma klubbar som vill värva våra spelare också medan fönstret är öppet.

– Det blev sent igår kväll när vi gjorde klart med Attah, och det blir nog något liknande ikväll.

Hur ser du på ert transferfönster så långt?

– Positivt. De spelare som har lämnat ville inte spela för Östersund, men det vill de nya som kommit in och det är viktigt. Självklart är Hosam, Curtis och Tess (Tekie), duktiga spelare, men de ville inte längre spela här. De senaste åren har vi skeppat iväg flera internationella spelare, och det är vad som händer efter en framgång som Europa League. Spelarna är i sitt esse och vill vidare. Vi kan inte ta in spelare som är på samma nivå, men vi kan ta in spelare som har potential att komma dit, och det tycker jag vi har gjort.