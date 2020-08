Olofsson matchhjälte i derbyt – sänkte sin gamla klubb med skallen: ”Kom helt perfekt”

Enligt de nya reglerna som kom under måndagen fick Ytterhogdal ta in en publik på max 50 personer under derbyt mot IFK Östersund.

Åskådarna fick se en underhållande men mållös första halvlek.

TV: Se hela matchen här

I andra dröjde det inte länge förrän målen kom. Jakob Johnsson satte 1–0 för gästerna efter en skicklig soloprestation, men YIK kvitterade omedelbart på straff.

– Vi blir lite bekväma därefter och tar det lugnt, säger YIK-tränaren Alex Clapham.

För bara ytterligare några minuter senare satte sig IFK i förarsätet igen och återtog ledningen på en hörna som Per Olofsson nickade in.

– Vi har en uppställning som vi kör med och kom helt perfekt och ser bollen och kan attackera. Det blev en bra nick, konstaterar hemvändaren Olofsson, som numera är IFK-spelare efter sina år i YIK.

I underläge och i stort behov av poäng försökte Ytterhogdal därefter forcera för en kvittering

– Det blev derbykaraktär på de sista 20, konstaterade IFK-tränaren Daniel Doverlind.

Men IFK höll undan och säkrade tredje raka segern.

På frågan vad man ska förvänta sig av IFK under hösten svarade matchhjälten Olofsson:

– Vi kommer kriga i varje match i varje minut och vi vill vinna varje match. Vi ska vara med i toppen.

För YIK var det andra förlusten på tre matcher och nu ser det tungt ut för att klättra till toppen av tabellen.

– Matcherna är dubbelt så viktiga och det är därför det är så tungt för spelarna. Men vi måste fortsätta jobba hårt här och vi måste fortsätta tro på det vi gör. Det är bara tredje matchen och många nya spelare lär sig fortfarande spelsystemet, säger Clapham, som ändå var nöjd med lagets prestation i derbyt.

– De får tre chanser och alla kommer från individuella misstag. De utnyttjar två av dem och straffar oss.

Ytterhogdal–IFK Östersund 1–2 (0–0)

Mål: 0–1 (51) Jakob Johnsson, 1–1 (55) Julio Caesar Fernandes (straff), 1–2 (62) Per Olofsson.

Varning, YIK: Morgado. IFK: Olofsson.

Publik: Under 50.

Hörnor: 10–8