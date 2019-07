Omfattande arbetsmiljöproblem på Gällö skola – rektorn slår larm igen

Gällö skola har under flera år haft problem med både sin utom- och inomhusmiljö. För knappt ett år sedan rapporterade vi om skolans platta yttertak som läckte vatten. Takens konstruktion ledde till att innertaket vid skolans huvudentré ständigt fick lagas.

Andra problem var idrottssalens stora fönster som vid ett tillfälle gått sönder varpå stora glasskärvor fallit in i idrottshallen. Även de lösa golvplattorna i bildsalen upplevdes som ett stort problem. Problemen beskrevs utförligt i den avvikelserapport som biträdande rekor Jonas Tagesson skickade in till Bräcke kommun. "I bildsalen på Gällö skola är golvet sedan många år utdömt och har trots felanmälningar till tekniska förvaltningen inte åtgärdats. Golvplattorna är lösa och lossnar och gör det svårt för städpersonalen att hålla det rent. Golvet innebär också en fallrisk för eleverna och personalen" skrev Tagesson bland annat. Göran Bengtsson, Teknisk chef på kommunen fick svara på kritiken och berättade att taket skulle "lappas och lagas" och att fönsterfrågan skulle diskuteras vid ett IT- och investeringsmöte under hösten. Golvet i bildsalen skulle däremot "inte skulle prioriteras i dagsläget."

Och ett år senare är golvet i bildsalen inte heller åtgärdat. Jonas Tagesson har på nytt skickat in en avvikelserapport. Förutom golvet är han orolig över att taket i bildsalen. Tagesson menar att det finns en risk för att lysrörsarmatur och takplattor kan falla ner på elever och lärare.

Jonas Tagesson anser också att väggarna mellan dusch och omklädningsrum i den gamla delen av idrottslokalerna omedelbart behöver repareras. "Väggen i pojkarnas omklädningsrum vittrar sönder mer och mer" skriver Tagesson som också påpekar att även flickornas omklädningsrum har fuktskador. Enligt Tagesson vill flera elever inte ha idrott på grund av den dåliga miljön i omklädningsrummen.

#Mats Andersson, fastighetsförvaltare på Bräcke kommun. Varför kommer man från kommunens sida inte tillrätta med arbetsmiljöproblemen på skolan? Nya avvikelserapporter skickas in år efter år.

– Bräcke kommun har en underhållsskuld och vi arbetar med att identifiera behoven för att komma i fas med denna. Omklädningsrummen ligger med i den utredning som vi just nu genomför av våra tre badhus. Slutrapport på denna beräknas vara klar under hösten och lämnas därefter för beslut politiskt.

Ingenting har gjorts åt bildsalens golv eller tak på flera år, varför?

– Bildsalen ligger med i vår planering men jag kan inte säga när den åtgärdas. Vi har genomfört samt planerar en rad åtgärder på Gällö skola som av verksamheten bedömts viktigare än ovan nämnda, sett till arbetsmiljö och säkerhet, säger Mats Andersson och ger en rad exempel som bedömts som viktigare:

*En större investering för att förbättra utrymningslösningar vid brand.

*Nytt ventilationsaggregat har installerats.

*Ny musiksal för kulturskolan kommer iordningställas.

*Ett nytt värmeverk ska ersätta pannan som idag är placerad på skolan. Denna förorsakar värmeproblemen i bildsalen som omnämns i rapporten.