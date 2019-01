Carita, 46, tvingas gå med rollator efter vårdmiss – utförsäkras: ”En läkare jag inte vet vem det är talar om att jag är frisk”

Först gick Carita Lejdstrand ned på 50 procents arbete efter utmattning, och 2013 sjukskrevs hon helt till följd av tennisarmbåge. Ett år senare utreddes hon för stroke och blev då stucken i ländryggen för ryggmärgsprovtagning. Men i stället för ett stick blev det fem, och sedan dess har Carita Lejdstrand haft kroniska smärtor och tvingas ha starka morfinplåster. Hon är 46 år men går med rollator. Tvätten klarar hon inte av att ta hand om själv utan måste få hjälp.

Trots allt detta fick hon i oktober förra året avslag på sin sjukpenningsansökan.

– Läkaren säger att jag aldrig kommer att komma ut (i arbete, reds. anm.). Jag har sökt sjukersättning nu och där har läkaren skrivit att jag kommer inte att komma ut i någonting.

Försäkringskassan bedömer att det finns arbeten som är fysiskt lätta och där man kan variera arbetsställning. Carita Lejdstrand bedöms därför inte vara nedsatt med minst en tredjedel i arbetskapacitet. Men när hon kontaktat Arbetsförmedlingen ska hon ha fått som svar att det inte finns något jobb åt henne där.

– Jag var dit på ett besök, och han såg hur jag såg ut.

– Han sa att du kan inte vara inskriven här.

Hon ska ha haft ett möte med sin tidigare handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där båda parter konstaterade att Carita inte har möjlighet att jobba.

– Och så får jag en ny handläggare och så helt plötsligt är jag frisk. En läkare som inte vet vem jag är talar om att jag är frisk, säger hon och syftar på de försäkringsmedicinska rådgivare som är anställda av Försäkringskassan.

Just nu går Carita Lejdstrand på socialbidrag, sista sjukpenningen kom in på kontot 25 oktober förra året. Men första utbetalningen från socialbidraget kom in först i början av december och i glappet mellan månaderna var Carita Lejdstrand tvungen att be om uppskov på sina räkningar.

Hon väntar nu på besked om ansökan om sjukersättning, det som tidigare kallades sjukpensionär. I hennes sjukintyg från läkaren står det att "patient bedöms liksom tidigare inte kunna stå till arbetsmarknadens förfogande över huvud taget”.

– Läkarna har velat vänta eftersom man får mycket mindre på sjukersättning än sjukpenning, men då känner jag, vad är bäst? Att vara utan pengar helt och hållet eller att få mindre?