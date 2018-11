DEBATT: Byt Black Friday mot En köpfri dag!

Black Friday växer i Sverige för varje år. Och nu har kusinen Singles Day gjort sitt intåg på den svenska marknaden.

Hur populärt det blir är upp till oss konsumenter. Många är trötta på köphysterin och ryggar istället tillbaka. Fredag 23 november står svenska folket inför ett val – en köpfri dag eller Black Friday? Minska eller öka miljöförstöringen?

Vi måste syna vår konsumtion. Varje år slår julhandeln och Black Friday rekord. Överkonsumtionen är elefanten i rummet som vi måste ta tag i. Om alla levde som vi i Sverige skulle det krävas över fyra jordklot med naturresurser.

En köpfri dag (Buy Nothing Day) är en årlig internationell kampanjdag mot överkonsumtion. Under 24 timmar köper vi inget alls, som en motpol till Black Friday.

Nästan hälften av svenskarna är oroliga över framtidens klimat, enligt en Novusundersökning, men det finns ett tydligt glapp mellan vad vi säger och vad vi faktiskt gör.

En färsk opinionsundersökning (som YouGov genomfört på uppdrag av Krav) visar att svenska folket tycker att den allra viktigaste insatsen för att minska vår klimatpåverkan är att minimera sin konsumtion.

Samtidigt står den privata konsumtionen för 80 procent av de svenska utsläppen (enligt Naturvårdsverket), och forskningen är tydlig. Både IPCC:s nya klimatrapport och WWF:s Living Planet Report konstaterar att vår konsumtion spelar en nyckelroll i att få ner de globala utsläppen. Och Sverige ligger i topp globalt sett.

Genomsnittsvensken släpper ut 11 ton koldioxid per år. Om vi ska nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader måste vi ner under 2 ton (Naturvårdsverket). Det är en stor utmaning. Vi måste minska våra utsläpp med mer än en femtedel mot dagens nivåer.

Så vi har en hel del arbete att göra. Men hur ska vi göra det? Var ska vi börja? Att välja att byta ut Black Friday mot En köpfri dag och istället konsumera mindre under julhandeln är båda bra ställen att börja.

Häng på och delta under En köpfri dag genom att använda hashtaggen #enköpfridag på sociala medier. Desto fler vi är desto snabbare kommer förändringen.

Många tror att det är svårt att konsumera mer hållbart, men med rätt enkla medel kan man göra mycket. Ett enkelt knep är att ställa sig ett antal frågor inför ett köp. Den grundläggande frågan är: Behöver jag verkligen det här?

Du kan också fråga dig: Hur ofta kommer jag använda det här, och kan jag införskaffa det på ett schysstare sätt? Som att låna, dela, byta eller köpa på second hand.

Jonna Elofsson Bjesse, föreningen Medveten Konsumtion