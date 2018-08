DEBATT: KD: Så vill vi satsa på polisen

S försöker matcha våra förslag eller bjuda in oss på samtal för att ”ta över” våra förslag. Detta efter terrordådet på Drottninggatan.

Den veckan lanserades KD:s förslag om 10 000 fler poliser. Fyra dagar efter attentatet lanserade S själva 10 000 fler polisanställda. Dagen innan terrordådet hade S röstat nej till att förbjuda samröre med terroristorganisationer. Dagen efter föreslog de precis detta.

När Alliansen genomförde ett utskottsinitiativ om att förenkla polisens möjlighet till kameraövervakning la regeringen till detta i ett utredningsdirektiv innan behandlats i utskottet. Löfven öppnade också för att sätta in militär (!) i förorten efter att Jimmie Åkesson (SD) krävt detta.

Utsattheten för brott mot person har ökat sedan 2014. Allt enligt den nationella trygghetsundersökning, NTU, som frågar människor om de blivit utsatta för brott det senaste året. Här redovisas brott mot person, en ökning mellan 2014 och 2016.

• Hot: 4,1 procent till 5,6. Ökning med 37 procent.

• Trakasserier: 4,0 procent till 5,5 procent. Ökning med 37,5 procent.

• Bedrägeri: 3,1 till 4,3 procent. Ökning med 39 procent.

• Misshandel: 2,1 procent till 2,7 procent. Ökning med 28 procent.

• Sexualbrott: 1 procent till 2,4 procent. Ökning med 140 procent!

• Personrån: 0,7 procent till 1,4 procent. Ökning med 100 procent!

Vi har en låg brottsuppklarning. Andelen inbrott som klaras upp är idag 3 procent, och har inte varit högre än 4 procent på tio år.

När brotten mot person ökar har vi den lägsta polistätheten på tio år. 2007 fanns det 17 423 poliser i Sverige, eller 195 per 100 000 invånare. 2011, efter Alliansens polissatsningar, fanns det 20 398 eller 215 per 100 000 invånare. 2017 fanns det 19 741 poliser eller 195 per 100 000 invånare. 1 189 poliser slutade förra året av andra skäl än pension.

Våra förslag:

• Anställ 10 000 fler poliser. 5 000 av dessa ska finansieras av kommunerna men vara anställda i samma statliga organisation som alla andra.

• Riktad lönesatsning. Ge de poliser som halkat efter i löneutvecklingen 4 000–5 000 kronor mer i lön.

• Underlätta för kameraövervakning genom att ta bort Polisens tillståndskrav vid särskilt brottsutsatta allmänna platser och platser med ökad risk för terrorattentat.

• Knyt en polis till varje skola för att snabbare kunna identifiera barn som är riskzonen.

• Skärpta straff. Höj straffen för vålds och sexualbrott, se över straffrabatterna och avskaffa den automatiska 2/3-frigivningen.

• Skärp straffen för gängkriminella och tillåt anonyma vittnen.

• Sjukhus ska porta personer som stör, hotar och är våldsamma när patienter läggs in. Vi vill införa brottet attacker mot vitala samhällsfunktioner.

• Inför vistelseförbud i ett större område efter att en person har dömts för brott och inför tillträdesförbud till butiker för personer som t. ex stjäl eller trakasserar personal.

• Utvisa fler brottslingar. Sex månaders fängelse ska ge utvisning.

• Mer resurser till Tullen. Stärk gränsskyddet, genom att skärpa inresekontrollerna. Inför brottet inbrottsstöld med minst ett års fängelse.

Stephen Jerand (KD) riksdagskandidat