INSÄNDARE: Fruktansvärt ljudkaos på årets Storsjöyra

Ännu en svensk musikfestival bevistad, i detta fall fredagskvällen på Storsjöyran i Östersund. Ett intressant musikutbud, en del kända namn och dragplåster, andra okända (för mig) och spännande. Jag hade sökt på Youtube för att kartlägga och finna preferenser.

Jag är en medelålders person som har spelat pop- och rockmusik i hela mitt vuxna liv, och jag har absolut inget emot rimligt höga ljudvolymer eller ”råa” uttryck i musiken. Artistens autenticitet och personliga utstrålning har ofta större betydelse än perfektion och balans.

Jag är, som så många gånger på senare år, mycket besviken. För 800 spänn får man (förutom föreställningen ”Jazzkatten i Vattudalen” inne på teatern) ett fruktansvärt ljudkaos serverat.

Vid Junior Brielles konsert bad jag ljudteknikern (från L’Accustica enligt texten på hans T-tröja) att ”lyfta fram” sången, vilket han under en och en halv sång någorlunda tog hänsyn till, men sen struntade i eller inte förstod.

Bandet, liksom de flesta andra under kvällen, var mycket bra och det är så tråkigt att man som festivalbesökare blir så illa behandlad av i första hand ljudteknikerna, men i förlängningen även av artisterna som inte ställer högre krav på hur deras framträdanden förmedlas. Sångtexterna drunknar i den stora och kaosartade ljudbilden, där teknikerna verkar vara mest intresserade av kvantitet än kvalitet.

Det här är ingen raketvetenskap – herregud, tekniken finns där och är tillgänglig. Men kompetensen hos ljudteknikerna saknas. Ofta är den totala ljudvolymen för hög, men i de flesta fall är även balansen mellan olika delar (instrument versus vokal) alldeles barockt knasig.

Så kära Jill J, Thåström, Matilda M med flera artister: Var rädda om ert konstnärliga uttryck och hur det förmedlas. Ni vill väl inte stå där ensamma på torget en vacker dag? Varför försöka ersätta kvalitet med kvantitet? När ska den stackars kejsaren äntligen slippa frysa?

För ett par år sen bevistade jag ett musikframträdande på kajen i den bretagnska staden Concernau, där ett coverband spelade Pink Floyd-låtar. Hög volym, men alla instrument och även sången gick fram glasklart! Så det kan inte vara omöjligt.

Det verkar mer som att man vid svenska musikevenemang behandlar sin publik på ett nonchalant och schablonmässigt sätt. ”De är ju ändå så fulla”, så det är bara att ”dränka dem” i kraftigt buller och överstyrd bas. No one will worry….?..

Klas Wrange, Falun, rockmusiker och basist

---

Svar direkt från Storsjöyran:

Vi har överlag fått positiva reaktioner på ljudet under årets festival, men om ljudet är bra eller mindre bra är förstås en subjektiv upplevelse, vilket också gäller insändarskribenten.

Nästan alla artister använder egna ljudtekniker, som de avlönar för att skapa den ljudbild de önskar.

Stefan Kauppi, produktionsansvarig Storsjöyran