Karin Källström: Det är bara en tv-serie. Visst?

Den amerikanske presidenten har övergett gemener och börjat twittra i versaler. Hot mot både den granskande och den dömande makten är vardagsmat i hela västvärlden, samtidigt som auktoritära, lättkränkta och oförutsägbara ledare är på modet. Demokratin har plötsligt börjat kännas så skör.

Kanske är det mot den bakgrunden jag måste ha sällskap, kudde och tänd lampa när jag, sen på bollen, ser den hyllade tv-serien ”The handmaid’s tale”.

Serien baseras på den dystopiska romanen med samma namn av Margaret Atwood och utspelar sig i en inte alltför avlägsen framtid i USA. Ett stort antal maskingevär och en tid av kris – miljöförstöring, fallande nativitet, geopolitiska slitningar – har lett till att en konservativ rörelse har lyckats ta över och utropa en ny stat. Där har kvinnorna fråntagits sin kapacitet att äga egendom, arbeta och gå ut själva. Diktaturen möjliggörs genom den stora massans passivitet och förrädare hänger längs hamnpromenaden.

Samtidigt orkar väl ingen längre bli förvånad över att Donald Trump hånar journalister

Det är bara en tv-serie. Men man behöver inte vara särskilt neurotiskt lagd för att se uppenbara likheter med antidemokratiska strömningar i samhället.

Under det senaste året har den svenska ultrahögern ”skämtat” via så kallade memes, delningsvänliga bilder, om att hänga så kallade ”folkförrädare” från lyktstolpar i Finspång. Detta efter en sorts krigstribunal där folkförrädare (framförallt politiker och debattörer på vänsterkanten eller med liberal politisk åskådning) får stå till svars för ”allt elände de åsamkat det svenska folket”. Nordiska motståndsrörelsens aktivister har under sommaren satt upp klistermärken med texten ”reserverad för folkförrädare” på lyktstolpar.

Samtidigt orkar väl ingen längre bli förvånad över att Donald Trump hånar journalister (i den mån de ens får delta) i nästan samtliga av sina möten och presskonferenser. Från flera politiska läger, även i Sverige, sker ett ständigt ifrågasättande av sanningshalten i de etablerade mediernas rapporteringar. De etablerade medierna svarar med mindre lyckade ”faktagranskningar” av politikers påståenden. Som läsare blir man i bästa fall matt, i värsta fall misstänksam mot sanningshalten i rena självklarheter. Vem kommer i framtiden orka bedriva seriös journalistik om vi ständigt måste klargöra i fall förintelsen verkligen ägt rum och dementera de mest fantasifulla konspirationsteorier? Vem kommer mäkta med att bli upprörd när nästa politiker startar krig mot media?

Auktoritära populister i USA, Ungern, Polen och Turkiet har bit för bit monterat ned eller urholkat det oberoende rättsväsendet och medie- och yttrandefriheten så snart de fått chansen. Man får hoppas att det föder motkrafter som orkar trycka tillbaka den populistiska vågen. Demokrati är inte på något sätt en naturlag som vi kan ta för given. Den måste ständigt erövras. Riktigt farligt blir det om ingen längre orkar bli förbannad när den undermineras.

Karin Källström är advokat och fristående krönikör på ledarsidan.