Karin Källström: Snacket om antingen eller är ett svek mot oss som är både och

Hur kan Sverigedemokraterna i vissa väljarundersökningar vara det största partiet bland svenska män? Hur kunde Storbritanniens väljare rösta för att lämna den Europeiska Unionen? Journalisten och författaren David Goodhart tycker sig veta svaret med sin teori om ”anywheres” och ”somewheres”, som lanserades i hans bok The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics och ska förklara synen på politiken och hur den ska utformas. Höger-vänsterskalan i politiken är passé.

Anywheres har utbildning och karriär som främsta identitetsmarkörer och är flexibla nog att bli hemmastadda var som helst i en globaliserad värld, medan somewheres bygger sin identitet på en plats och därför värderar familjen, auktoriteten och nationen högre. Amerikanska somewheres valde republikanerna och Trumps luddiga ”America first” framför demokraternas elitistiska politik, som inte hade stöd utanför bubblan i Washington.

Anywheres bejakar individuell frihet, multikulturalism och globalisering. Enligt Goodhart är de överrepresenterade bland tongivande opinionsbildare och beslutsfattare, men i minoritet bland folket i stort. Somewheres består av lågutbildad låg- och medelklass med fötterna stadigt i sin hembygd. Deras känsla är att ha blivit bortglömda av både media och politiken – men är i majoritet bland medborgarna och därför en kraft att räkna med.

Problemet är att de allra flesta kan uppskatta ljudet av både en puttrande trög perkulator och dånet från en espressomaskin.

Som en reaktion på detta synes den politiska debatten i Sverige befinna sig i avgörande fas där man håller på att kantra över i ett mer konservativt tänkande kring samhället. Vissa partier vill mer än någonsin ”lyssna till folks oro”, med varierande trovärdighet. Andra ignorerar somewhere-politik och reducerar den till inskränkthet och rasism. Resultatet blir en ökad polarisering, där alternativen synes vara en verklighetsfrånvänd anywhere-politik mot en protektionistisk somewhere-politik.

Förloraren på polariseringen, som inte nödvändigtvis följer blockpolitikens logik, är den rimliga personen i mitten av anywheres och somewheres. De upplysta människorna som bejakar individuell frihet och öppenhet gentemot omvärlden men som också har en känsla för hembygden. De som både är lokalpatrioter och internationalister - samtidigt.

Själv vill jag vara både ångermanländska och parisienne.

Jag har fått uppleva vansinnet med Europaparlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg, men jag har också arbetspendlat mellan Örnsköldsvik och Härnösand.

Det finns en hel generation av unga svenskar med samma internationella erfarenheter, som inte för den skull vill riva hela samhällskontraktet eller demonisera vikten av medborgarskap och tillhörighet. När alla är upptagna med att behaga populisterna på ytterkanterna – vem lyssnar på dem?