Marcus Åsling: Är skogsbranden en ny tsunamikatastrof för Socialdemokraterna?

Är ett telefonsamtal tillräckligt?

Regeringens hantering av skogsbränderna började inte bra. Statsminister Stefan Löfven (S) var på semester och verkade till en början ovillig att avbryta den. Samtidigt har i princip samtliga partiledare av riksdagens övriga partier visat stort intresse och engagemang inför krishanteringen; man har varit på plats, visat svenska folket att man informerat sig och visat sitt stöd.

Till statsministerns försvar har han ringt till både Jonas Andersson (S) och Anders Häggkvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Ragunda kommun respektive Härjedalens kommun för att förhöra sig om läget.

Men är ett telefonsamtal tillräckligt?

Det finns två skäl till att Alliansen vann valet 2006.

Det första var att man presenterade en trovärdig reformpolitik, Socialdemokraterna erbjöd inget nytt och den politiska konflikten kom att stå mellan jobbskatteavdrag och generösa bidragsnivåer. Löntagarna lämnade Socialdemokraterna för Alliansen.

Det andra skälet är i händelse av skogsbränderna mer intressant: Väljarna hade tappat förtroendet för Göran Persson (S) efter hanteringen av tsunamikatastrofen.

Tsunamikatastrofen gjorde att regeringen upplevdes som handfallen. Utrikesministern Laila Freivalds (S) blev tidigt utpekad som en syndabock bakom den bristande krishanteringen och trots försök att sopa den upplevda inkompetensen åt sidan och lägga skulden på enskilda regeringstjänstemän föll bilden av Göran Persson som en statsman. Tsunamikatastrofen fick sitt avslut i en rättegångsliknande show i Konstitutionsutskottet bara månader innan valet.

I efterhand är arvet efter Göran Persson mer nyanserat och inom arbetarrörelsen har han på nytt fått en kultstatus. Men inför valet 2006 återhämtades aldrig förtroendet för honom. Folk var trött på Persson.

En annan viktig skillnad var att oppositionen under lång tid avstod från att kritisera regeringen

Det finns viktiga skillnader mellan regeringens hantering av tsunamikatastrofen och skogsbränderna som måste tydliggöras. Granskningen av regeringens agerande vid tsunamikatastrofen var en lång följetong som pågick under två år, samtidigt gick Regeringen Persson in i (den misslyckade) krishanteringen med en betydligt starkare position än Regeringen Löfven.

En annan viktig skillnad var att oppositionen under lång tid avstod från att kritisera regeringen och agera oppositionellt, i stället slöt man upp bakom regeringen i en sorts nationell samling. Den nationella samlingen avbröts efter att kungen tog bladet från munnen och i en intervju antytt att regeringen borde ha agerat snabbare. Någon nationell samling bakom regeringen är inte lika tydlig under skogsbrandskrisen. Mittenpartierna Centerpartiet och Liberalerna försöker inte politisera situationen, däremot är Moderaternas kampanjande med Beatrice Ask i spetsen generande. Nyligen signerade hon en debattartikel tillsammans med den lokala riksdagsledamoten Saila Quicklund (M) där moderaterna går till hård attack mot regeringen.

Moderaterna hade kunnat vänta med allt för tydliga slutsatser till efter att krisen var överspelad, i stället agerar man i desperat behov av ökat väljarstöd. Om skogsbrandskrisen påverkar förtroendet för regeringen (i den mån det finns ett förtroende kvar) får framtiden utvisa. Men Moderaternas försök att plocka billiga poäng under rådande nationell kris är opassande och kan vara regeringens bästa vän. Vem vill att sådana gamar ska leda landet och representera jämtlänningarna?