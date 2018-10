Oksanen: Fogdens stängda portar fördjupar förtroendekrisen

Rikskronofogdens beslut att stänga portarna till ”fogdeborgarna” runt omkring i landet för de folkvalda väcker stor förvåning bland de riksdagsledamöter ledarsidan pratat med.

”Mycket anmärkningsvärt”, ”Jätteförvånande”, ”Aldrig nekats förut” är några av reaktionerna.

Beslutet att stoppa politikerbesök har uppmärksammats efter att Kronofogden tagit det kontroversiella beslutet att smygcentralisera verksamheten medan Sverige har en expeditionsministär. Myndigheten har bestämt sig för att avveckla kontoren i Hudiksvall, Arvika och Mora och flytta verksamheten till residensstäder, i strid både med regeringens vilja och inriktningen från den parlamentariska landsbygdskommittén..

Moderaternas riksdagsledamot Lars Beckman på Gävleborgsbänken fick klartecken på torsdagskvällen att komma och besöka Kronofogden i Hudiksvall i sällskap med det moderata kommunalrådet Jonas Holm. Morgonen därpå kom kontraorder. Besöket var inte välkommet till myndigheten. Istället fick riksdagsledamoten ta mötet med företrädare för Kronofogden på kommunhuset.

– Det är första gången jag som riksdagsledamot har blivit nekad att träffa företrädare för en myndighet, på en myndighet. Det är mycket anmärkningsvärt, säger Lars Beckman (M) till ledarsidan.

Det var alltså Lars Beckmans besök som utlöste tvärstopp hos myndigheten, detta trots att vice ordföranden i skatteutskottet Per Åsling (C) från Jämtland just gjort ett sådant besök tidigare. När Åsling får höra vad som hänt Beckman blir han minst sagt förvånad.

– Fick han inte komma till kontoret…det är märkligt. Jag har aldrig blivit nekad att besöka en myndighet.

Inte ens Skatteverket, när striden var som hetast att stoppa centraliseringen av skattekontor från små orter till större, lyckades lägga ett totalstopp för folkvalda.

– Det finns ett fall från Åmål att en riksdagsledamot stoppades, men det var ju inte hållbart för en myndighet att neka besök från sina uppdragsgivare, säger Per Åsling (C), som då i egenskap av ordförande i skatteutskottet, var drivande att stoppa nedläggningen av kontoren. Något som Skatteverket fick backa på till sist.

Regeringen har haft en remiss om ett nytt regelverk som ska stoppa det som Skatteverket försökte göra och det som Kronofogden nu vill göra. Det regelverket har ännu inte antagits.

Även socialdemokrater reagerar på Kronofogdens stopp. Riksdagens förste vice talman och tillika partidistriktets ordförande Åsa Lindestam (S) är lika frågande hon som Åsling och Beckman till beslutet:

– Jätteförvånad! Har aldrig tidigare varit med om att jag som ledamot blivit nekad att besöka en statlig myndighet, tvärtom brukar de vara stolta att ta emot och berätta om verksamheten.

Personal på myndigheten som ledarsidan varit i kontakt med upplever att beslutet är nytt och till för att stoppa kritik, och att det omfattar både att ta emot folkvalda i myndighetens lokaler samt att träffa folkvalda på arbetstid; om det inte är godkänt högre upp i organisationen.

Från myndighetens sida menar man att Beckmans stoppade besök inte har att göra med nedläggningen:

– Vi har inte tagit något nytt beslut. Det normala är att förfrågningar går via vår ledningsstab och att vi inte träffar enskilda politiker utan gör det i grupp. Syftet är att inte favorisera något parti framför ett annat, säger pressekreteraren Max Wallenb"erg till ledarsidan.

Däremot står det personalen fritt att på sin fritid, utanför myndigheten, ha vilka kontakter de vill med folkvalda politiker.

Att Kronofogdens personal inte har rätt att träffa folkvalda politiker i myndighetens lokaler bekräftas av Max Wallenberg.

Rikskronofogden Christina Gellerbrant Hagberg är nu kallad till riksdagens Skatteutskott för att förklara sig kring nedläggningen, räkna med att även besöksförbudet kommer att ifrågasättas.

Beslutet om nedläggning kan bara ändras av Rikskronofogden själv eller i ett regleringsbrev från nästa regering. Om inte det förstnämnda sker så kommer det andra att hända. Den politiska viljan, över block- och partigränser, är alldeles för stark.

Här har Rikskronofogden gjort en grovt felaktig politisk kalkyl som skadar både allmänhetens förtroende för Kronofogden och för staten. Det blir inte bättre av att försöka försvåra kontakterna för riksdagsledamöter. .