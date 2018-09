Oksanen: Tre klick som fördjupat Sverige och Finlands andliga samhörighet

Helgkrönikan handlar om relationerna mellan Sverige och Finland. Texten bygger på åtskilliga bakgrundssamtal under lång tid och ett samtal "on the record" med Republiken Finlands president Sauli Niinistö. Samtalet hölls med en grupp svenska ledarskribenter i presidentbostaden Talludden i Helsingfors 20:e september.