Reidar Carlsson: Det krävs helt andra saker än elcykelpremier för att hejda klimatförändringen

Sommarens extremvärme, torka och svåra bränder gjorde att miljöfrågan klättrade på listorna över vad väljarna tycker är viktigast. Även stödet för Miljöpartiet ökade kraftigt.

Anmäl text- och faktafel

Men sedan ändrades vädret. Värmen blev mer normal och bränderna upphörde. Då tappade också Miljöpartiet i stöd. När valdagen kom tycktes väljarna ha glömt klimatförändringarna och den varma sommaren, och Miljöpartiet höll på att hamna utanför riksdagen.

Det här kan tolkas på flera sätt. En tolkning är att väljarnas minne är mycket kort. Så fort som extremvärmen försvann så glömdes klimatfrågan bort och andra politiska frågor blev mer aktuella. Då var det inte längre lika viktigt att rösta på Miljöpartiet.

En annan tolkning är att väljarna fortfarande tyckte att klimatfrågan var mycket viktig, men att de inte tyckte att Miljöpartiet hade den bästa klimatpolitiken. Alla partier vill ju minska utsläppen av växthusgaser, och alla partier, utom Sverigedemokraterna, är överens om att utsläppen av växthusgaser gör att klimatet håller på att förändras. Det partierna är oense om är hur denna minskning skall genomföras på det mest effektiva sättet.

Flera av de klimatåtgärder som Miljöpartiet drivit fram under stort buller och bång, som flygskatt och elcykelpremie, ger också små minskningar av utsläppen.

Och här har Miljöpartiets politik inte visat sig vara speciellt framgångsrik. De svenska utsläppen av växthusgaser har ökat under Miljöpartiets tid i regeringen, medan de minskade med nästan 20 procent under alliansregeringen. Flera av de klimatåtgärder som Miljöpartiet drivit fram under stort buller och bång, som flygskatt och elcykelpremie, ger också små minskningar av utsläppen.

Även om engagemanget i klimatfrågan är stort inom Miljöpartiet, så är förmågan att utforma en effektiv politik som minskar utsläppen inte speciellt stor. Och eftersom väljarna i första hand är ute efter resultat och inte vackra ord, så tycker man att andra partier har bättre klimatpolitik än Miljöpartiet.

På måndagen kom FN:s klimatpanel IPCC med en ny rapport. Budskapet var mycket alarmerande: det räcker inte att hålla nere uppvärmningen till 2,0 grader, som man tidigare trott. I stället är det 1,5 grader som gäller. I annat fall blir miljöeffekterna stora. Korallreven kommer att dö. Havsnivån höjs med flera meter, vilket drabbar 60 miljoner människor.

Det viktiga är att klimatpolitiken är effektiv och ger stora minskningar.

Enligt rapporten krävs det snabba och stora omställningar för att inte komma över 1,5 graders uppvärmning. Världens nettoutsläpp av koldioxid måste börja minska inom tio år, och vara nere på noll år 2050. Det krävs också att stora mängder koldioxid tas bort ur atmosfären.

Sverige har i den så kallade klimatlagen satt som mål att ha nollutsläpp 2045. Hur detta skall gå till är ännu inte klart. Men teknikutveckling, inte minst inom transportområdet, kommer att bli en viktig del, liksom satsningar på teknik som kan ta bort koldioxid ur atmosfären. Det viktiga är att klimatpolitiken är effektiv och ger stora minskningar.

Även om utvecklingen tyvärr i dag går åt fel håll i bland annat USA, så lär verkligheten snart hinna ikapp även dem.

Och även om Sverige står för en mycket liten del av världens utsläpp av växthusgaser, kan Sverige vara en viktig förebild. Om vi för en effektiv politik kommer övriga länder att följa efter. Även om utvecklingen tyvärr i dag går åt fel håll i bland annat USA, så lär verkligheten snart hinna ikapp även dem.