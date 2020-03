Ordlösa berättelser som varken corona eller samhällspanik rår på: ”Tonbruket står pall när det krisar”

När pianisten Esbjörn Svensson omkom i en dykolycka 2008 och trion e.s.t. naturligen upplöstes sökte basisten Dan Berglund (född 1963 i Pilgrimstad, Bräcke) efter ett nytt musikaliskt sammanhang. Det blev Tonbruket.

I bandet ingår också klaviaturspelaren Martin Hederos (The Soundtrack of Our Lives, Hederos & Hellberg), batteristen Andreas Werliin (Wildbirds & Peacedrums, Fire! Orchestra) och gitarristen Johan Lindström (Per Texas Johanssons band, Merit Hemmingson trio). 2010 släpptes debutalbumet ”Tonbruket” och i fjol den sjätte fullängdaren ”Masters of Fog”.

Titelspåret inleder både skivan och konserten. Som ett skepp sakta lösgör sig från dimman och angör hamn suggererar Tonbruket fram ett töcken. En stämning som sömlöst övergår i den lekfulla ”Sinkadus” och avslutas med den hårdare Sputnikpastischen ”Tonability”, som från sina två minuter på senaste skivan får blomma ut i en längre improvisation. Det är typiskt Tonbruket. Stilblandningen, suggestionen, lekfullheten, uppslagsrikedomen.

Hos dem ryms såväl Bo Hanssons orgelmystik som Georg Riedels barnvisor. I ”The Pavlova Murders” får vikarierande trummisen Gard Nilssen (Werliin är pappaledig) excellera i slagverkskonst. Det är, som Lindström berättar, en ”Sista natten med gänget-känsla” över spelningen då Nilssen far hem till ”Norge och karantänen” efteråt. Kanske är det därför som spelningen känns speciell, eller så är de fyra helt enkelt fullblodsproffs.

Släktskapet med hårdrockens groove – anfäderna Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple – blir tydligast i andra set, som om de läst av vad publiken vill ha. I ”Wheel No. 5” går den pumpande basen och de hårda trumslagen loss som drivhjulet i Jamtliloket; elgitarrens tunga riff och elorgelns melodiska figurer blir pistongerna utan vilka det inte kan röra sig framåt. Lilla Studioscenen skakar i sina grundvalar.

Så, abrupt och rappt, drar de igång den närmast outhärdligt vemodiga ”Music for the Sun King”. Nu är det Lindström som spelar huvudrollen. Hans pedal steel-gitarr tillför ljudbilden en eterisk och drömsk atmosfär som brukar liknas vid Ry Cooders soundtrack till Wim Wenders mästerverk ”Paris, Texas”. Själv kommer jag att tänka på en rätt bortglömd stränginstrumentalist som David Lindley (Jackson Brownes band) och på countrylegenden Don Helms (Hank Williams' Drifting Cowboys) vidbrättade vibrato.

Hårdrocken hörs mest i rytmsektionen, även om Berglund lämnat elbasen hemma, men Hederos rockar riktigt fett och headbangar där bakom sin pianopark som hyser både orgel och syntar. Fastän det vilar något minimalistiskt över de repetitiva ljudskapen (”soundscapes”) är de fyras tecken snabba synkoper och modulationer. Påtagligare live än på skiva, förstås.

Trots att styckena är ordlösa berättar de alltid en historia i toner. Likt tablåer eller scener. Så har tre av dem också gjort teatermusik till ett par Nadja Weiss-uppsättningar på Dramaten. På slutet blir det en långt ifrån livlig polka från föreställningen ”Mannen utan minne”. Hederos plockar upp fiolen och Lindström den akustiska gitarren. Avslutningsstyckena påminner om Hedningarnas yviga folkrock. Hederos visar att han är en fena på felan. Tonbrukets musik har något karakteristiskt nordiskt över sig. Den går oftast i moll, ofta vemodig och samtidigt vacker som en jämtsk vallarlåt eller en samisk jojk.

Bruket maler på och matar in ton efter ton i maskineriet, varken corona eller samhällspanik kan stoppa det. Kanske en fingervisning om behovet av att återgå till det gamla och ofta autonoma brukssamhället, fast med en hållbarare inriktning, för dagens bräckliga el- och IT-beroende samhälle har svårt att stå pall när det krisar. Det gör Tonbruket.