Bildextra: Sommarlovspremiär med karta och kompass

På gräsmattan vid skogsbrynet ligger en färgglad samling ryggsäckar. En bit därifrån trängs en bunt kartor intill en hög med stämplar. Vinden, som blåser sju meter per sekund, luktar grillade burgare. Det är sommarlovets första dag, och vid Fjällmons Funpark har över hundra barn lunchpaus i orienteringsskolan.

Orientering är en lättillgänglig sport som går anpassa till sin egen nivå

Det är för andra året i rad som OK Storsjön, Östersunds OK och Frösö IF går samman och arrangerar orienteringsskola under fyra dagar, på fyra olika platser. Efter Torvalla följer Björkbackaparken på tisdagen, Frösö sportstuga på onsdagen och Östersunds skidstadion på torsdagen.

Inför fjolårets premiär tippade initiativtagaren Niclas Lidström på att omkring 30 barn skulle dyka upp.

– Men det kom 75, så fick vi sätta ett deltagarstopp då.

Nytt för i år är att föreningarna sökt och fått ekonomiskt stöd från Idrottslyftet. Pengarna har gjort det möjligt att ge stipendier till fler ungdomsledare. Fler ledare betyder i sin tur att fler barn och unga kan få plats i orienteringsskolan.

– I år är målet att få 100 deltagare, och i dag är de 110 stycken här. Det känns häftigt och mysigt, säger Niclas Lidström.

Två av de femton ungdomsledarna heter Flisa Ravald och Axel Hedström.

– Vi var ledare förra året också, men då hade vi lite äldre barn. Med de yngre barnen kör vi mer lekar. I dag har vi till exempel spelat memory för att lära dem hur "sten" och "skog" ser ut på kartan, berättar Flisa Ravald.

Enligt henne är en av de största utmaningarna för en nybörjar-orienterare att förstå hur kartan fungerar: vad som är vad på den och hur man vänder den rätt. För deltagarna i orienteringsskolan anpassas grupperna efter både ålder och erfarenhet. En del är med under en någon av dagarna; andra deltar samtliga.

Att fler och fler vill börja orientera tycker Flisa Ravald och Axel Hedström är roligt.

– Orientering är en lättillgänglig sport som går anpassa till sin egen nivå, säger Axel Hedström.

När ÖP:s reporter frågar några av deltagarna vad som är det bästa med orientering svarar de samstämmigt: roligt!

– Jag gillar att springa i skogen, säger Torsten Stare.

Vidar Eneland tycker om att navigera med karta. För den som är sugen på att prova på orientering tipsar Anton Kjellsson om Hittaut, som både finns som fysisk karta och som app.

Orienteringsskolan är en av de kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som erbjuds för länets lediga unga. Några av de andra är frisbeegolf, bakning, kubb och pyssel på biblioteken. Mer information finns på Östersunds kommuns hemsida: www.ostersund.se/sommarlov och i kommunens officiella app.