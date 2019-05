Lyckad orienteringspremiär för OK Storsjön: "Man riktigt känner energin och engagemanget"

OK Storsjön genomförde i söndags sin nybörjarsatsning vid Rödöns skola. Omkring fyrtio barn och ungdomar med föräldrar kom till premiären och klubben hade dukat upp till en riktig propagandadag med övningar för de allra minsta, de som är under tio år och får sin första grundläggande utbildning i orientering och skogskunskap, till ungdomar i åldern fjorton till sexton år som redan orienterat under några år och där svårighetsgraderna har ökat ordentligt. Orienteringsutbildningen görs successivt svårare, ju längre deltagarna har orienterat. Urban Lindgren, en av dagens ledare förklarar:

– Det finns åtta olika svårighetsgrader och varje grad har en färg. Nivå grön som är den lättaste har alla kontroller efter så kallade ledstänger, till exempel stigar. Nästa nivå heter vit och har fortfarande kontrollerna på ledstång, men där deltagarna vid kontrollerna får välja höger eller vänster. På liknande sätt ökas svårighetsgraderna fram till nivå åtta, som kallas svart. Det är nivån för elitorienterare och görs så svår som karta och terräng medger.

Vid söndagens träning på Rödön fanns banor för de fyra första nivåerna och varje nivå har två till tre ledare. Marie Ohlsson är ansvarig för träningarna säger:

– Fantastiskt roligt att så många vill börja med orientering. Det har ramlat in anmälningar i en strid ström de senaste veckorna.

Även Stina-Karin Strandfors, som höll i den minsta gruppen var mycket nöjd:

– Det är jätteroligt med många nybörjare. Man riktigt känner energin och engagemanget.

Även de deltagande ungdomarna och deras föräldrar var nöjda. Några av deltagarna svarade så här, på frågan om vad som var bäst med orientering:

– Att man får springa och motionera mycket, svarade Melker Sundin

– Att lära sig kartan och träffa vänner, säger Vilhelm Yri.

– Att hitta kontrollerna är roligast, tycker Sigrid Ohlsson och hennes kompis Saga Ottehed fortsätter:

– Det är roligast att komma i mål.

Träningskvällarna kommer att fortsätta under våren och att döma av engagemanget hos både ledarna och deltagarna kommer klubben att få många duktiga orienterare i framtiden.

Text och foto: Torbjörn Ohlsson