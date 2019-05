Orientering och Frösö 5-dagars är hett: "Det är fantastiska siffror"

Tisdagens omgång av Frösö 5-dagars var den fjärde för i år. Den numera traditionella vårtävlingen är en ganska bra termometer på intresset för att orientera.

Med tanke på att det i förra veckan slogs deltagarrekord, med en siffra på 351 startande, är det rimligt att fråga sig om det råder en antydan till orienteringsfeber i Jämtland?'

– Jo, men så är det. Det är ovanligt bra fart just nu och 351 startande är en fantastiskt fin siffra, menar Niclas Lidström.

Varför är intresset så stort just nu?

– Jag tror att vädret gjort sitt. Sedan har vi precis haft ÖOK:s parkorientering och World Orienteering Day (det sistnämnda med nära 800 deltagare). Många som var där ville kanske testa formen igen i Frösö 5-dagars.

Niclas Lidström hoppas att det i alla siffror ryms många nybörjare som upptäckt orienteringssporten.

– Det är nog säkert ett 50-tal av de 351 på Frösö 5-dagars som är nybörjare. Det är viktigt att vi får in nya orienterare, men också att behålla dem som vi redan har.

Det finns även andra tecken som visar på ett stigande intresse. Östersunds OK har fått in 100 nya medlemmar och när OK Storsjön nyligen hade en ungdomsträff, var det ett 40-tal som hörsammade inbjudan.

– Det här är fantastiska siffror som också visar på att många verkligen är aktiva.

Börjar ni redan nu att skörda frukterna av att O-ringen 2021 ska avgöras i Åre?

– Det är svårt att veta om det beror på det, men det passar oss bra eftersom vi vill ha funktionärer till O-ringen och det här ökar ju chanserna.

När Sporten gjorde ett besök på Frösön under tisdagen möttes vi av många orienterare som ville ut i skogarna – trots den tryckande hettan.

En av dem var Gösta Nilsson, en av länsorienteringens mest slitstarka utövare. I ur och skur är han med i tävlingar runt om i länet. Inom kort fyller han 90 år, men det är inget hinder.

– Jodå, formen är bra, säger han på vår fråga och småspringer sedan iväg för att komma till starten.

En annan ålderman som dök upp på Frösön var Ove Hemmingsson, Brunflo. Han var en av 1970-talets mest kända idrottare i Jämtland, då i gång. Hemmingsson tävlade för Föllinge och Brunflo och blev 1978 utsedd till länets bästa idrottare.

Fotnot: Frösö 5-dagars avslutas på torsdagskvällen med den femte etappen.