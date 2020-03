Oscar Berglunds stjärna gör sin första start för året – här är tipsen inför söndagens Grand Slam 75 på Östersundstravet

Det skall till exempel bli intressant att se vad Oscar Berglund-tränade Shocking Superman (GS75-5) hittar på i sin första start sedan september. Att det är bästa hästen i loppet tvekar vi inte på, men tävlingsfrånvaron gör ändå att vi garderar.

Singelstrecken hamnar istället på Dyrgripen (GS75-1) som har lopp i kroppen och ett bra läge, samt på hittills obesegrade Ulvssåsen (GS75-2).

MATS PERSSON

GS75-1

Dyrgripen var tvåa i årsdebuten och med den genomköraren och från ett fint läge bör det vara en vettig segerchans. Tiara C.D. gjorde en jämn och fin treårssäsong men väntar fortfarande på fördta segern. Ohio U.B. är också fartfylld och kan blanda sig i segertriden. Juliana Rags gjorde comeback i höstas och har tävlat bra sedan dess.

Ranking: 1-3-8-5-7-10-9-11-2-4-6

GS75-2

Ulvsåsen är obesegrad efter två starter och har bra chans igen trots många rutinerade konkurrenter. Vincent Jo är snabb av sig och värd streck om man garderar. Vessle Moen går jämnt och bra men måste sänka rekordet för att räcka. Bara Blixten har ett bra läge och räcker länge felfri.

Ranking: 4-7-11-3-10-9-1-5-2-6-8

GS75-3

Gala Shadow har inlett karriären bra och jagar tredje årssegern. A Peptalk gör intressant årsdebut efter en löftesrik treårssäsong. New Direction har inte varit helt pålitlig men visat hög kapacitet när hon skött sig. Phosphorus har tävlat ojämnt men kan slå till om det skulle klaffa fullt ut.

Ranking: 8-1-4-3-2-6-7-5-9-10

GS75-4

G.G.Ojjdo har visat toppform i ny regi och verkar stark så distansen bör passa. Buska Blyg har hög kapacitet men svårt att sköta sig. Järvsö Kristian är inte så tokig och kan smyga med till en fin placering. Björnivar är stark och går alltid hela vägen.

Ranking: 3-10-2-1-5-15-13-12-14-7-4-8-6-11-9

GS75-5

Shocking Superman har inte startat sedan i september men räknas direkt på sin höga kapacitet. From The Mine var framgångsrik på V75 under fjolåret och är en tidig utmanare. Weekend Fun har gjort ett par starter i år men nu varit ifrån en månad. Går aldrig att räkna bort. Super Zantos gick bra hela fjolåret och kan skrälla om han får sitt lopp.

Ranking: 2-3-6-7-1-4-5

GS75-6:

Let’s Go Ernie har gjort två bra lopp i ny regi och måste räknas igen trots några tuffa konkurrenter. Aperfectdream har inte tävlat på över ett år men såg fin ut i kvalet. Axl Brown är jämn och säker och passar bra på distansen. A Pleasure For Cash är högkapabel och blir intressant i debuten i ny regi.

Ranking: 9-8-3-4-7-6-12-5-1-2-10-11

GS75-7:

Rutbo Roffe imponerade i årsdebuten och felfri skall han ses med bra chans igen. Edbest är kanske inte lika snabb men betydligt pålitligare. Haga Bruden har ett fint utgångsläge på rätt distans. Thess Prinsen verkar vara på rätt väg igen och får inte glömmas bort.

Ranking: 1-4-2-8-9-11-3-5-6-10-7

Systemförslag

GS75-1: 1 Dyrgripen Res: 3,8

GS75-2: 4 Ulvsåsen Res: 7,11

GS75-3: 1,4,8 Res: 3,2

GS75-4: 3,10 Res: 2,1

GS75-5: 2,3,6,7 Res: 1,4

GS75-6: 3,4,8,9 Res: 7,6

GS75-7: 1,2,4,8,9 Res: 11,3

Rader: 480 Kostnad: 480 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 3,4,8,9

Avd 2: 1 Rutbo Roffe

Kombinationer: 4 st

Övriga lopp

Lopp 1: 9 Mary Am – 4 Cristal Medallion – 3 Ultralight. Outs: 2 Underbarosåfin.

Lopp 2: 6 Alviano – 2 Västerbonightshade - 5 Ture S.E. Outs: 1 Whynot Me.

Lopp 3: 6 Lass Caviar – 7 Super Bee – 5 Timotejs Fredag. Outs: 9 Zelda Safir.