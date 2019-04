Mannen som är i trettioårsåldern ska upprepade gånger kommit in på matbutiken i Östersund och ställt till med oväsen. Enligt den anmälan som kommit in till polisen i Östersund ska det handla om att han kommit in – ibland fler gånger per dag – och skrikit och hängt in över kassan. En anmälan angående ofredande mot grupp har nu upprättats.