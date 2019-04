Filippa, 18, styr stans största nattklubb: "Väldigt kul och väldigt läskigt"

Hon började jobba på nattklubben Marité när hon var 17 - alltså för ett år sedan. Klubbmiljön föll henne direkt i smaken, och idén för "Östersund By Night" föddes.

– Jag älskar alltihop, den avslappnade stämningen, musiken, roliga kollegor. Det är omöjligt att inte ha kul på jobbet. Jag har haft en dröm om att göra något eget ganska länge.

Planerna på att ordna ett eget nattklubbsevenemang började snickras redan i somras. Och när höstterminen startade, sökte hon kursen UF-företag som individuellt val för att göra drömmen till sanning. UF-företaget "Östersunds By Night" startades och resan mot nattklubbsevenemanget startade.

– I början var jag mycket fast i miniräknaren, man ser att det går att tjäna otroligt mycket pengar. Idag känner jag dock till alla utgifter som jag inte tänkte på då.

Första steget var att hitta lokal. Tankarna vandrade mellan stans största lokaler, och efter att OSD gett dem ett bra erbjudande var första steget ur världen.

– Först fick vi priset 3000 kronor för hyra, vilket vi tyckte var helt sjukt billigt. Men sen ville vi lägga till försäkring så att vi inte skulle hamna i skiten själva om något händer, så det landade till slut på 8000 kronor.

Vidare ville de boka en stor artist för att det skulle bli något mer än en vanlig kväll på krogen. Gaget för artisterna de frågade vandrade upp mot en kvarts miljon kronor. Till slut tackade Newkid ja, och fakturan landade på 50 tusen kronor.

– Jag blev otroligt glad när han tackade ja, han är ju väldigt stor bland ungdomar framförallt. Och bara det att jag hade bokat en så stor artist för så mycket pengar, det var stort.

Intäkterna kommer enbart från sålda biljetter och garderoben under kvällen. Med lokalhyra, artister, de tolv personer som ska jobba under kvällen och övriga kostnader - är det närmare 130 tusen kronor som ska tjänas in för att det ska gå runt.

– Som tur är har jag fått hjälp från ett externt företag som står för utgifterna och som jag ska betala tillbaka efteråt. Men det är ändå jag som är ansvarig för alla de här pengarna. I vissa stunder har det känts väldigt jobbigt och som att jag tagit vatten över huvudet.

För hennes kompis som var med och startade företaget, blev utgifterna och pressen för stor, och hon lämnade därför företaget men fortsätter att hjälpa till med det praktiska.

...det är spänning in i det sista.

– Det var inte så kul, men jag förstår henne absolut. För två månader sen låg vi ute med över 100 000 kronor och hade knappt sålt några biljetter alls. Men jag har en personlig koppling till det här företaget, så jag hade inget annat val än att bara fortsätta och ro det i hamn, säger Filippa Ternqvist.

Biljetterna, som måste säljas för att det hela ska gå runt, är hela 1500 stycken - vilket gör nattklubben till den potentiellt största någonsin i Östersund.

– Det känns väldigt häftigt att göra det så stort, men också läskigt. Det är många biljetter kvar som måste säljas, jag tar det timme för timme. Först på söndag vet jag om jag gått plus eller minus, så det är spänning in i det sista.

På företagets hemsida, som ser väldigt professionell ut, kan man läsa sig till flera erbjudanden, som studentrabatt, mängdrabatt och utlottningar av biljetter.

– Jag måste ju sälja biljetter, så jag har fått komma på säljknep under tiden. Hemsidan tog jag hjälp av min bror för att skapa, bara för att jag tycker det är så viktigt att det ser bra ut. Det här är ju på riktigt, både OSD och artisten kräver att arrangören är proffsig.

Drömmen om att driva en egen nattklubb tar inte slut efter lördagsnatten.

– Det är en lång väg att vandra till att ha ett helt eget ställe, men jag har lärt mig otroligt mycket av det här, så jag kommer i alla fall närmare målet.

På Wargentinskolan bubblar det i korridorerna inför helgen, och enligt Filippa har en stor del av de myndiga eleverna köpt biljetter.

– De flesta tyckte att jag var galen i början, och det har jag tyckt själv också i perioder. Vår lärare i UF-kursen tyckte nog också att det var lite svettigt när vår budget började närma sig 100 000 kronor. Men nu när det verkar som att jag går i mål, tycker alla att det är grymt av mig. Jag har fått fokusera på det positiva.

Målgruppen var till en början 18 till 23 år, men på den biten blev det en oväntad höjning i ålder.

– Det är flera 91:or och 92:or som köpt biljett, då är man väl ganska gammal? Det är iallafall väldigt kul, säger hon och skrattar.

Drivet bakom allt jobb, är kärleken till nattklubb snarare än att pengar och att bli skolans kändis, även om det senare är svårt att låta bli.

– Från början ville jag egentligen vara helt anonym, men det är som det är på en gymnasieskola - snacket går. Till slut kände jag att jag var tvungen visa vem jag var. Men någon kändis vill jag inte kalla mig själv, säger hon samtidigt som andra elever går förbi med stora ögon och bevittnar intervjun.

Inför lördagen är det mycket praktiskt arbete kvar att göra, men det mesta ligger ändå bakom henne.

– Det är en blandning mellan väldigt spännande och väldigt läskigt, men jag längtar verkligen till lördag. Att få stå där, på stans största nattklubb, mitt i natten och känna: "allt det här har jag gjort".