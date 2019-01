Flera fall av barn som misshandlar barn i centrala Östersund – polisen: ”Föräldrar eller vårdnadshavare har ett ansvar”

Polisen sitter just nu med fem händelser på kort tid där barn under 15 år har misshandlat andra barn i centrala Östersund. Åklagare är underrättad men eftersom det handlar om minderåriga är det främst socialtjänsten som måste agera.

– Det känns som att här måste de snäppa upp sig och kliva in och ta beslut, säger Cecilia Modin, förundersökningsledare på polisen i Östersund.