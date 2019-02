Föreningen Tilia bjuder in till biokväll på Gamla Tingshuset: ”En frizon från normer”

Alla hjärtans dag kan upplevas som jobbig. Därför har föreningen Tilia efter önskemål från ungdomarna valt att just ikväll bjuda in dem till en biokväll.

– Lika många som tycker att den här dagen är jobbig lika många svar finns det om varför. Just den här dagen är väldigt par- och heteronormativ, säger Anna-Karin Sahlin, samordnare för Tilia i Östersund.