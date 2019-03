Greta Thunbergs klimatstrejk sprider sig globalt - manifestationer på flera håll i Jämtland

Det var i augusti 2018 som 16-åriga Greta Thunberg inledde sin uppmärksammade skolstrejk utanför riksdagshuset i Stockholm, i syfte att lyfta klimatfrågan. Sedan dess har protesterna vuxit till en global massrörelse och Greta Thunberg har inspirerat liknande aktioner runt om i världen för att få politikerna att följa uppsatta klimatmål.

I en massiv kraftsamling genomfördes under fredagen manifestationer i mer än 2000 städer i över 120 länder under aktionen "Global Strike For Future". I länet samlades demonstranter i Strömsund, Östersund, Åre och Ottsjö.

– Vi gör det här för att det är den viktigaste frågan vi möter. Om vi inte tar tag i frågan kommer vi unga inte att ha någon framtid, säger Elina Larsson från Frösön som ligger bakom uppropet om dagens manifestation i sociala medier.

Sedan i höstas har hon varit engagerad i rörelsen #fridaysforfuture och skolstrejkat framför Rådhuset i Östersund för att uppmärksamma klimatfrågan.

– Det kommer att bli krig och konflikter, samhället kommer att kollapsa. Inga andra frågor spelar någon roll.

Elina Larsson har med skolstrejkerna velat visa på ett engagemang som håller över tid.

– För privatpersoner handlar det om att göra allt man kan men det räcker inte. Politiken måste bli inblandad och det behövs en strängare politik. Det räcker inte att panta burkar, vi måste sluta flyga så mycket som vi gör och inte vi kan inte konsumera i den utsträckning som vi gör nu. Jag hoppas folk ser oss och tänker till, vi vill visa att detta är viktigt.

För sjätteklassarna Nike Wassberg och Linnéa Kalitta från Östersund handlade fredagens manifestation om ungas framtid.

– Vi vill hjälpa miljön, det känns som om vi förstör jorden, säger Nike som skolkat från skolan för att demonstrera.

– Vi diskuterar klimatfrågan mycket med våra klasskompisar och det är vår framtid det handlar om.

– Om vi inte gör något så händer det inget, säger Linnéa.

Från städer runt om i världen rapporterades under fredagen att hundratusentals människor gett sig ut för att demonstrera mot att klimatpolitiken inte uppfyller de uppsatta målen. I nästan hälften av Sveriges kommuner hölls det olika skolstrejker och manifestationer för att sätta fokus på klimatfrågan och på Mynttorget i centrala Stockholm samlades tusentals personer på fredagen för att höra Greta Thunberg själv hålla tal.

Greta Thunberg har nominerats till Nobels fredspris av ett antal svenska och norska politiker. I nuläget är 301 personer nominerade till årets fredspris.

